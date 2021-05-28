У Зеленського оцінили шанси на блокаду зустрічі з Путіним через справу Медведчука

Справа Медведчука не позначиться на перспективах зустрічі Зеленського і Путіна - Офіс президента / Колаж ВВС

Справа Віктора Медведчука не відображає весь спектр складностей відносин Києва і Москви і навряд чи суттєво вплине на перспективи зустрічі президента Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Прирівнювання персони Медведчука до Росії було б приниженням Російської Федерації. Про це заявив радник глави Офісу президента Андрій Єрмак.

У інтерв'ю Україна 24 він сказав про те, що персона Віктора Медведчука або будь-якого іншого політика навряд чи може суттєво вплинути на ситуацію з українсько-російськими відносинами. Перемовини від Києва вже веде глава ОП Андрій Єрмак, і сумнівно, що ситуація зі справою Медведчука вплине на перспективи зустрічі Зеленського і Путіна.читайте такожНа Банковій зробили заяву про плани щодо зустрічі Зеленського і Путіна

"Я вважаю, що доля Медведчука або взагалі Медведчук як суб'єкт - це набагато менший суб'єкт всього, ніж не дуже хороші двосторонні відносини між Росією і Україною. Андрій Єрмак активно займається темою двосторонньої зустрічі... Але ще раз підкреслюю, що ані Медведчук, ані будь-хто інший не є достатнім за розміром для того, щоб мати вплив на ці двосторонні перемовини. Якщо ми будемо прирівнювати Росію до Медведчука, це буде принижувати Російську Федерацію", - підкреслив Михайло Подоляк.

Зустріч Зеленського і Путіна