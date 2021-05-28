У Зеленського оцінили шанси на блокаду зустрічі з Путіним через справу Медведчука

Не можна прирівнювати Росію до Медведчука, тому що це буде принижувати російську державу, вважає Михайло Подоляк.
Справа Віктора Медведчука не відображає весь спектр складностей відносин Києва і Москви і навряд чи суттєво вплине на перспективи зустрічі президента Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Прирівнювання персони Медведчука до Росії було б приниженням Російської Федерації. Про це заявив радник глави Офісу президента Андрій Єрмак.
У інтерв'ю Україна 24 він сказав про те, що персона Віктора Медведчука або будь-якого іншого політика навряд чи може суттєво вплинути на ситуацію з українсько-російськими відносинами. Перемовини від Києва вже веде глава ОП Андрій Єрмак, і сумнівно, що ситуація зі справою Медведчука вплине на перспективи зустрічі Зеленського і Путіна.читайте такожНа Банковій зробили заяву про плани щодо зустрічі Зеленського і Путіна
"Я вважаю, що доля Медведчука або взагалі Медведчук як суб'єкт - це набагато менший суб'єкт всього, ніж не дуже хороші двосторонні відносини між Росією і Україною. Андрій Єрмак активно займається темою двосторонньої зустрічі... Але ще раз підкреслюю, що ані Медведчук, ані будь-хто інший не є достатнім за розміром для того, щоб мати вплив на ці двосторонні перемовини. Якщо ми будемо прирівнювати Росію до Медведчука, це буде принижувати Російську Федерацію", - підкреслив Михайло Подоляк.
Зустріч Зеленського і Путіна
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації його зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.
- У Кремлі підтвердили, що такі перемовини вже ведуться. На цьому напрямку працює заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Однак у Москві не впевнені, що сторони узгодять Порядок денний перемовин, а зустріч Путіна і Зеленського реально відбудеться.
- 23 травня Дмитро Пєсков сказав, що Путін готовий вести перемовини з Зеленським навіть щодо Криму. Проте глава РФ не збирається обговорювати з Києвом можливість повернення окупованого півострова до складу України.