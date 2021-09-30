У Зеленського "відхрестилися" від збору підписів за відставку Разумкова

Прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров не знає причину дій глави пропрезидентської фракції.
Президент України Володимир Зеленський не причетний до збору підписів народних депутатів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Як розповів прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров, Володимир Зеленський і Дмитро Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію", пише "Україна 24".
"Це ініціатива пана Давида Арахамії, у нього можна запитати його мотиви про те, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради", — зазначив Никифоров.
Відставка Дмитра Разумкова: з чого все почалося
Заява Давида Арахамії про видачу підписних листів за відставку спікера надійшла до парламенту 30 Вересня, про що в соцмережах повідомив сам Разумков.
читайте такожРазумков про можливу відставку: свою позицію я буду відстоювати, якщо покличуть на фракцію - Я прийдуПрес–секретар фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук уточнила, що рішення про збір підписів за відставку Разумкова - не воля "СН", а ініціатива самого депутата. У свою чергу прес-секретар спікера ВР Ольга Туній уточнила, що Арахамія звернувся до Разумкова саме як голова фракції, а не просто депутат.
Вечером 30 вересня Арахамія подав нову заяву, вже від себе особисто, і процедура збору підписів була перезапущена - депутат отримав нові підписні листи.