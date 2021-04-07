УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Зеленського назвали умову загострення бойових дій на Донбасі

7 квітня 2021, 12:57

Війська Росії постійно сконцентровані біля кордонів України з моменту початку війни, сказав Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Ситуація на Донбасі залежить від дій Путіна - Данілов / УНІАН

Російські війська у великій кількості стягнуті до українських кордонів, спостерігаються певні дії. Загострення ситуації на Донбасі залежить від дій президента РФ Володимира Путіна. Україна не планує посилення військових дій і цінує життя українських солдатів. Президент Володимир Зеленський докладає максимальних зусиль для завершення російсько-української війни на сході країни. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю lb.ua заявив, що підвищення концентрації російських військ на кордонах з Україною спостерігається вже не перший рік. Росіяни розміщують там військові сили у великій кількості. Сьогодні дійсно фіксується їх певне пересування.

"Давайте скажемо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація усіх процесів", - зазначив Данілов.читайте такожУ Кремлі заявили про позицію Путіна щодо "захисту росіян" на Донбасі

За його словами, питання можливого загострення війни Росії та України на Донбасі залежить від того, як діятиме російський президент Володимир Путін. Глава української держави Володимир Зеленський, у свою чергу, працює над тим, щоб цього не допустити. З боку Києва жодних загострень не планується. Україна прагне миру і цінує життя своїх солдатів.

"З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне", - сказав чиновник.

Також він додав, що надалі Україна продовжить прагнути до миру і не має наміру здійснювати будь-які дії щодо РФ, які можуть розцінюватися як провокації.читайте такожУ Росії пригрозили Зеленському і Україні повномасштабною війною

"З нашого боку ситуація досить проста: життя людини - найбільша цінність, що підкреслює Володимир Олександрович (Зеленський). Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії та України на Донбасі

РНБО новини Росії новини України Олексій Данілов новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «У Зеленського назвали умову загострення бойових дій на Донбасі». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дарГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дар Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Шість доведених наукою переваг вівсянки і як зробити її поживною і смачноюШість доведених наукою переваг вівсянки і як зробити її поживною і смачною Степанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після ВеликодняСтепанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після Великодня

Останні новини

09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
Реклама
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
Реклама
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти