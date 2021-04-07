У Зеленського назвали умову загострення бойових дій на Донбасі

Ситуація на Донбасі залежить від дій Путіна - Данілов / УНІАН

Російські війська у великій кількості стягнуті до українських кордонів, спостерігаються певні дії. Загострення ситуації на Донбасі залежить від дій президента РФ Володимира Путіна. Україна не планує посилення військових дій і цінує життя українських солдатів. Президент Володимир Зеленський докладає максимальних зусиль для завершення російсько-української війни на сході країни. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю lb.ua заявив, що підвищення концентрації російських військ на кордонах з Україною спостерігається вже не перший рік. Росіяни розміщують там військові сили у великій кількості. Сьогодні дійсно фіксується їх певне пересування.

"Давайте скажемо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація усіх процесів", - зазначив Данілов.читайте такожУ Кремлі заявили про позицію Путіна щодо "захисту росіян" на Донбасі

За його словами, питання можливого загострення війни Росії та України на Донбасі залежить від того, як діятиме російський президент Володимир Путін. Глава української держави Володимир Зеленський, у свою чергу, працює над тим, щоб цього не допустити. З боку Києва жодних загострень не планується. Україна прагне миру і цінує життя своїх солдатів.

"З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне", - сказав чиновник.

Також він додав, що надалі Україна продовжить прагнути до миру і не має наміру здійснювати будь-які дії щодо РФ, які можуть розцінюватися як провокації.читайте такожУ Росії пригрозили Зеленському і Україні повномасштабною війною

"З нашого боку ситуація досить проста: життя людини - найбільша цінність, що підкреслює Володимир Олександрович (Зеленський). Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії та України на Донбасі