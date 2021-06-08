У Зеленського передумали приписувати Байдену слова про Україну в НАТО / УНІАН

Офіс президента України відредагував свою новину про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Тепер у тексті більше немає слів, що президент США нібито підтримав євроатлантичну інтеграцію України, а також надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Першим на неправильне тлумачення слів Байдена вказало видання Axios із посиланням на слова представника Ради національної безпеки.

"Україна неправильно витлумачила заяву і виправила запис", – зазначили в Білому домі.

Після чого офіційний Київ підкоригував запис.

Початкова заява Офісу президента : "Президент США акцентував на повній підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована при обговоренні стратегічних питань в НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня".

Виправлена заява Офісу президента : "Джо Байден запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована при обговоренні стратегічних питань в НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

Переговори Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що він розчарований рішенням США щодо Північному потоку-2. Причому про рішення щодо відмови Штатів від санкцій проти Nord Stream AG він дізнався з преси. Зеленський закликав Байдена провести зустріч і зупинити російський енергетичний проект.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 7 червня закликав президента США Джо Байдена провести переговори з главою української держави Володимиром Зеленським. За словами чиновника, сторонам слід обговорити питання Північного потоку-2 перед тим, як Байден проведе зустріч із Путіним.

Пізніше Подоляк анонсував телефонну розмову президента Зеленського з главою Білого дому Байденом.

Пізніше Подоляк стверджував, що під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден обговорили:

ситуацію на Донбасі,

добудову газопроводу Північний потік-2,

інтеграцію Києва до НАТО,

ініціативи щодо деолігархізації.

Зеленський відправиться до Вашингтона в липні, де особисто обговорить з Байденом подробиці його зустрічі з російським президентом Путіним.