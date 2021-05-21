У Зеленського розкрили деталі плану України щодо Донбасу і назвали вимогу Росії

Ініціативи Росії щодо Донбасу не влаштовують ані Україну, ані Захід - Арестович / @vysotskiy.ap

Росія дотримується чіткої політичної позиції, згідно з якою Москва має намір змусити Київ піти на прямі перемовини з бойовиками "ЛДНР", щоб вивести Москву з-під санкцій. Однак ані Україна, ані Захід, на таку умову не підуть. Залишається два варіанти розвитку подій: силовий сценарій, за якого Росія буде вже відкрито воювати з Україною, або ж перегмовини. Порядок денний української держави узгоджується напередодні зустрічі Байдена і Путіна. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак вважають, що мінський процес знаходяться в тупиковому стані. Тому залишається тільки два варіанти - або відкритий військовий конфлікт з Росією на Донбасі, або продовження перемовного процесу. Київ і Захід дотримуються точки зору, згідно з якою потрібно вести мирний діалог, щоб не відбулося переходу до ескалації конфлікту.

"Що стосується участі у ТКГ або перспектив Мінського процесу. Стагнація - це не тільки моя оцінка, це оцінка президента, глави Офісу. Але у нас тільки два варіанти – або перехід до відкритого застосування сили, відкрита війна, коли Росія діє під своїми прапорами і воює з Україною, або політико-дипломатичний шлях, навіть якщо його ефективність 0,01%. Спільна позиція української адміністрації і Заходу полягає в тому, що навіть за малої ефективності мирного процесу ми повинні утриматися на цьому треку, щоб не перейти до відкритого застосування сили. Напередодні зустрічі Байдена з Путіним український порядок денний узгоджується", - зазначив Арестович.читайте такожАрестович зробив заяву про сценарії щодо Донбасу після перемовин з Путіним

При цьому, за його словами, зусилля Заходу не можуть змінити політичний порядок денний Москви. Згідно з планами Кремля, Київ повинен вести перегмовини з представниками бойовиків "ЛДНР". У такому випадку Москва отримає можливість вийти з-під західних санкцій. Однак проти реалізації такого сценарію виступає і Україна, і Захід.

"Навіть колективні зусилля колективного Заходу не можуть змістити Росію з тієї політичної позиції, яку вона займає. Вона полягає в тому, що Україна повинна піти на прямі перемовини з так званими "ЛНР" і "ДНР", Росія відразу стає посередником, вона тут ні при чому, конфлікт внутрішньоукраїнський, знімайте санкції, і знову Росія на коні. Цього не буде ані від нашої влади, ані Захід цього не сприйме, ми цю позицію спільно відпрацьовуємо", - підкреслює Олексій Арестович.

Перемовини щодо Донбасу