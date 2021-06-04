У Зеленського різко закликали Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму

Україні не подобається, що Франція і Німеччина співпрацюють з Росією - Данилов / УНІАН

Німеччина і Франція повинні нести відповідальність за окупацію Росією Криму і напад на Грузію. Париж і Берлін – економічні та політичні партнери Москви. Саме ці держави виступили проти надання Києву і Тбілісі плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році, що призвело до територіальних втрат грузинської держави і України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Під час брифінгу після засідання РНБО він розповів про те, що Німеччина і Франція зацікавлені в роботі з Росією, а також є політичними та економічними партнерами Москви. Париж і Берлін наклали вето на надання Україні і Грузії ПДЧ в НАТО у 2008 році, що призвело до російської агресії щодо Тбілісі і Києва.

"І нам це дуже неприємно. Тому що саме ці дві країни у 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І у 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи повинні за це нести відповідальність Німеччина і Франція. Я вважаю, що повинні", - сказав Данилов.

Також він підкреслив, що в ситуаціях, які передбачають агресію однієї держави проти іншої, мало заявляти про "стурбованість".читайте такожУ Путіна вибухнули ультиматумом на адресу Києва щодо ситуації з війною на Донбасі

Нагадаємо, 20 травня під час своєї пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерам Франції та Німеччини слід було б сильніше підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

Глава держави вважає, що Еммануель Макрон і Ангела Меркель повинні проявити більше зусиль для допомоги Україні. Лідери Французької республіки і ФРН послабили свої позиції по відношенню щодо Росії у зв'язку з економічною ситуацією і тиском через проект СП-2.