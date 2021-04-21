У Зеленського різко закликали Путіна до перемовин щодо Донбасу

У Зеленського заявили, що Путін уникає перемовин у нормандському форматі і запропонували зустріч лідерів України і РФ / Фото president.gov.ua

Президент Росії Володимир Путін не прагне до участі в конструктивних перемовинах щодо Донбасу, в той час як Україна ставить перед собою завдання докласти максимум зусиль для врегулювання збройного конфлікту. Саме тому Зеленський запропонував Путіну зустрітися в зоні конфронтації. Якщо у російської сторони вистачить рішучості для такого кроку, то перемовини можуть стати проривом. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі Obozrevatel він сказав, що Путін фактично уникає перемовин в рамках нормандського формату, тоді як в України немає часу чекати. Київ налаштований на вирішення конфлікту.

"Поки пан Путін з різних причин уникає продуктивних перемовних контактів в "нормандському форматі", до чого його закликає весь цивілізований світ, Україна не може чекати. Ми повинні робити все, щоб зняти загрозу і припинити цю війну", - сказав Подоляк.читайте такожУ РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через Путіна і Донбас

За словами чиновника, ситуація на Донбасі може змінитися після того, як будуть прийняті рішення Путіна. Однак щоб це сталося, слід провести перемовини лідерів України і Росії. Якщо у росіян вистачить рішучості для проведення такої дискусії, то сторонам вдасться досягти прогресу щодо врегулювання конфлікту.читайте такожУ Кремлі оголосили про реакцію Путіна щодо зустрічі із Зеленським на Донбасі

"Оскільки на перемовинах радників лідерів "нормандської четвірки" з'явилася пропозиція зустрітися на лінії розмежування, президент запропонував піти далі і зустрітися двом лідерам для перемовин на українському Донбасі. Там, де йде війна. Якщо у російської сторони буде сміливість (для перемовин), це зможе стати початком руху до справжнього миру", - підкреслив Михайло Подоляк.

Перемовини Зеленського і Путіна