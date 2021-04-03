У Зеленського зробили попередження РФ, згадавши про Чечню і Татарстан

Займайтеся Далеким Сходом, Чечнею і Татарстаном, поки це російські території - Данилов / УНІАН

Росія повинна займатися проблемами своєї країни, а не втручатися у справи України. У російській державі періодично з'являються проблеми з сепаратистськими настроями. Москва повинна вирішувати проблеми у Чечні, Татарстані і на Далекому Сході, інакше ситуація може опинитися на межі втрати державою цих територій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Зокрема, в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера чиновник сказав, що Росія постійно втручається в справи України, в тому числі і на рівні дипломатичних заяв. При цьому РФ повинна вирішувати свої внутрішньополітичні проблеми, які, як вважає він, можуть привести до серйозних наслідків.читайте такожУкраїна готова відповісти на ескалацію з боку РФ - Данилов

"І коли вони сюди пхають носа і щось говорять... коли пан Лавров щось там починає розповідати про Україну... Яка ваша справа, чим ми тут займаємося?! Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, ми не ліземо до вас у Татарстан, ми не ліземо до вашої Ічкерії (Чечні). Це поки що ваша територія - займайтеся! Чого ви постійно нам починаєте розповідати, чим нам займатися?!"- підкреслив Олексій Данілов.

Заяви Олексія Данілова про Росію