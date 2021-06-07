У Зеленського зробили заяву про деталі розмови з Байденом і поїздку до Вашингтона

Зеленський відправиться до Вашингтона в липні - Офіс президента / УНІАН

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден обговорили ситуацію на Донбасі, добудову газопроводу Північний потік-2, інтеграцію Києва до НАТО, а також ініціативи щодо деолігархізації. Зеленський відправиться до Вашингтона в липні, де особисто обговорить з Байденом подробиці його зустрічі з російським президентом Путіним. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що Байден дав Києву гарантії безпеки у зв'язку з можливим запуском російського газопроводу Північний потік-2. Зеленський, у свою чергу, вказав на політичні аспекти ситуації з трубопроводом.

"Президент Байден спеціально підкреслив, що чудово розуміє ризики і точно гарантує Україні максимальні гарантії її безпеки. Президент Зеленський окремо згадав, що "Північний потік-2" - це не стільки економічний аспект, на чому наполягають окремі країни, а саме цілком конкретний прояв шантажу глобального рівня", - сказав Подоляк.читайте такожБайден оголосив Зеленському про підтримку України на зустрічі з Путіним і покликав його до Вашингтона

Крім того, Зеленський і Байден обговорили можливість приєднання України до Північноатлантичного альянсу. Реалізація такого сценарію передбачає значне посилення Києвом своїх можливостей у сфері безпеки.

Також сторони обговорили аспекти російсько-українського конфлікту на сході України.

"Не оминули увагою і детальне обговорення ситуації на Донбасі і періодичні появи там російських спроб ескалації", - уточнив радник Єрмака.

Крім цього, лідери України і США поговорили про проект деолігархізації. Байден підтримав Зеленського в напрямку зниження рівня впливу великого бізнесу на український політичний процес.читайте такожЗеленський назвав терміни зустрічі з Байденом у США

При цьому Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона вже в липні. У ході зустрічі президенти США та України обговорять американо-російський саміт у Женеві.

"Байден запросив українського президента до Вашингтона в липні, щоб якраз обговорити підсумки тих самітів, в яких візьме участь Джо Байден в червні. Перш за все, підсумки зустрічі з Путіним", - підкреслив Михайло Подоляк.

Перемовини Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що він розчарований рішенням США щодо Північного потоку-2. Причому про рішення щодо відмови Штатів від санкцій проти Nord Stream AG він дізнався з преси. Зеленський закликав Байдена провести зустріч і зупинити російський енергетичний проект.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 7 червня закликав президента США Джо Байдена провести перемовини з главою української держави Володимиром Зеленським. За словами чиновника, сторонам слід обговорити питання Північного потоку-2 перед тим, як Байден проведе зустріч з Путіним.

Пізніше Подоляк анонсував телефонну розмову президента Зеленського з главою Білого дому Байденом. Радник Єрмака стверджував, що глави держав повинні обговорити питання конфлікту Росії і України, а також аспекти безпеки.