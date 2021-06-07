УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Зеленського зробили заяву про деталі розмови з Байденом і поїздку до Вашингтона

7 червня 2021, 22:27

Зеленський і Байден обговорять у Вашингтоні підсумки зустрічі американського президента з Путіним.

Зеленський
Зеленський відправиться до Вашингтона в липні - Офіс президента / УНІАН

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден обговорили ситуацію на Донбасі, добудову газопроводу Північний потік-2, інтеграцію Києва до НАТО, а також ініціативи щодо деолігархізації. Зеленський відправиться до Вашингтона в липні, де особисто обговорить з Байденом подробиці його зустрічі з російським президентом Путіним. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що Байден дав Києву гарантії безпеки у зв'язку з можливим запуском російського газопроводу Північний потік-2. Зеленський, у свою чергу, вказав на політичні аспекти ситуації з трубопроводом.

"Президент Байден спеціально підкреслив, що чудово розуміє ризики і точно гарантує Україні максимальні гарантії її безпеки. Президент Зеленський окремо згадав, що "Північний потік-2" - це не стільки економічний аспект, на чому наполягають окремі країни, а саме цілком конкретний прояв шантажу глобального рівня", - сказав Подоляк.читайте такожБайден оголосив Зеленському про підтримку України на зустрічі з Путіним і покликав його до Вашингтона

Крім того, Зеленський і Байден обговорили можливість приєднання України до Північноатлантичного альянсу. Реалізація такого сценарію передбачає значне посилення Києвом своїх можливостей у сфері безпеки.

Також сторони обговорили аспекти російсько-українського конфлікту на сході України.

"Не оминули увагою і детальне обговорення ситуації на Донбасі і періодичні появи там російських спроб ескалації", - уточнив радник Єрмака.

Крім цього, лідери України і США поговорили про проект деолігархізації. Байден підтримав Зеленського в напрямку зниження рівня впливу великого бізнесу на український політичний процес.читайте такожЗеленський назвав терміни зустрічі з Байденом у США

При цьому Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона вже в липні. У ході зустрічі президенти США та України обговорять американо-російський саміт у Женеві.

"Байден запросив українського президента до Вашингтона в липні, щоб якраз обговорити підсумки тих самітів, в яких візьме участь Джо Байден в червні. Перш за все, підсумки зустрічі з Путіним", - підкреслив Михайло Подоляк.

Перемовини Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що він розчарований рішенням США щодо Північного потоку-2. Причому про рішення щодо відмови Штатів від санкцій проти Nord Stream AG він дізнався з преси. Зеленський закликав Байдена провести зустріч і зупинити російський енергетичний проект.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 7 червня закликав президента США Джо Байдена провести перемовини з главою української держави Володимиром Зеленським. За словами чиновника, сторонам слід обговорити питання Північного потоку-2 перед тим, як Байден проведе зустріч з Путіним.

Пізніше Подоляк анонсував телефонну розмову президента Зеленського з главою Білого дому Байденом. Радник Єрмака стверджував, що глави держав повинні обговорити питання конфлікту Росії і України, а також аспекти безпеки.

новини США Володимир Зеленський Джо Байден новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Зеленського зробили заяву про деталі розмови з Байденом і поїздку до Вашингтона». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 8 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кращий пост, грошовий шанс, заборонена магіяГороскоп на 8 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кращий пост, грошовий шанс, заборонена магія На яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медикаНа яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медика Позитив розкрив правду про сольну кар'єру та участь в дуеті Время и СтеклоПозитив розкрив правду про сольну кар'єру та участь в дуеті Время и Стекло У Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2У Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2 У МЗС РФ розповіли, що попросить Путін у Байдена щодо УкраїниУ МЗС РФ розповіли, що попросить Путін у Байдена щодо України

Останні новини

23:07

Зустріч Зеленського і Байдена: у США назвали головні вимоги до України

22:55

У Львові трагічно загинула чемпіонка України з пауерліфтингу

22:29

"Крим-це Україна": Зеленський отримав форму збірної, через яку обурюється Росія Відео

22:27

Макрон відреагував на соковитий ляпас, котрий отримав на вулиці

21:48

У НАБУ підтвердили справжність скандальних "плівок Медведчука" Відео

Реклама
21:14

Серцевий напад: найкраще рослинне масло для зниження ризику Відео

21:12

Росія поскаржилася в УЄФА через Крим і "Слава Україні" на футболках української збірної Відео

20:54

"Диявольське" сонячне затемнення 10 червня 2021 року: астролог попередив про загрозу "великої води"

20:44

Від чого підвищується і знижується тиск: лікар дав коротку відповідь Відео

20:28

Секс в машині: сексолог назвав незвичайні пози Відео

20:17

У Байдена зробили заяву про допомогу Україні через добудову і запуск Північного потоку-2 Відео

20:11

Суд ухвалив остаточне рішення щодо ліквідації УПЦ КП

20:11

У стилі товариша Сталіна: що не так з ідеєю про висадку мільярда дерев Погляд

20:07

Зеленський оголосив Байдену про нову ініціативу Києва щодо вступу України до НАТО Відео

19:57

Світлана Лобода залишилася без продюсера

19:43

Під Житомиром підлітки били чоловіка на милицях та знімали на відео Відео

19:17

Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України Відео

19:04

Дитина пішла гуляти й знайдена мертвою у колекторі: ЗМІ дізналися деталі трагедії у Покрові Відео

18:59

День літнього сонцестояння 2021: коли, прикмети і що робити Відео

18:52

У Кабміні звинуватили Росію у зволіканні вступу України до НАТО

Реклама
18:45

Катастрофа МН17: на суді у Нідерландах свідки розповіли про ЗРК Бук на Донбасі і вибухи в небі

18:41

Тіна Кароль розпочала новий музичний проєкт і здивувала джерелом фінансування

18:26

"Метінвест" має намір побудувати новий сучасний цех вартістю 1 мільярд доларів

17:50

Кейт Міддлтон привітала Меган Маркл з донькою після сімейного скандалу

17:21

"Змушував дітей см*ктати": у Києві спіймали малолітнього збоченця – ЗМІ

17:20

Гендиректор "Метінвесту" сказав, що необхідно для розвитку економіки

17:06

Стало відомо, як і чому лікують Андрія Данилка

16:56

Залишили малюка на старших дітей: на Закарпатті немовля випало з візочка і померло

16:52

Україна поділиться газовою трубою з США і ЄС: у Кабміні назвали сценарій боротьби з ПП-2 Відео

16:45

Гендиректор "Метінвесту" пояснив, як промисловості досягти нульових показників викидів

16:40

Речі, які треба викинути зі свого гардеробу вже сьогодні Відео

16:16

"Смердючі, брудні, бухі та обдовбані військові": експертка з краси потрапила у базу Миротворця

16:15

"Велике будівництво" розпочинає реконструкцію аеропорту у Кривому Розі – Тимошенко

16:10

"Метінвест" планує стати вуглецево-нейтральною компанією до 2050 року

16:08

У Франції чоловік на вулиці дав ляпаса Макрону: в Мережі з'явилося відео

16:07

Дріб'язкова людина: у Запоріжжі чоловік поскандалив у супермаркеті через здачу в копійку Відео

15:42

Аліна Гросу розповіла про Романа Полянського і відкрила секрет ідеальних стосунків Відео

15:33

"Метінвест" за 10 років інвестував у модернізацію підприємств $10 мільярдів

15:26

Харків залило та притрусило градом, і "поплив" Херсон Відео

15:15

Коли День друзів і День дружби в 2021 році і як відзначати Фото Відео

Реклама
15:10

СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія" Відео

15:04

Джокер Хоакін Фенікс зізнався, чи буде його син веганом

15:00

"Відгризла ніс і щелепу": на Прикарпатті на чоловіка напала агресивна Ведмедиця Відео

14:52

Як правильно вдягатися жінці після 40 років, щоб не перетворитися на "каргу" Відео

14:25

На газопроводі в Івано-Франківській області пролунав вибух: що відомо

14:14

Пішов гуляти, про зникнення заявили за 4 дні: у Дніпропетровській області знайшли тіло хлопчика Відео

14:13

Рейтинг партій від КМІС: політсили Ляшка, Смешка і Гройсмана пройшли б до Ради

14:11

Українська музикантка розкрила таємниці вірусного відео з котом Alugalug Cat Відео

14:04

Тимошенко з ОП про Велике будівництво: "Зі снігом асфальт більше не зійде"

13:55

Вчені дізналися, як трендові веганські дієти впливають на ріст і кістки дітей Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти