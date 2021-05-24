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У Зеленського назвали Росію організатором "викрадення" літака Ryanair у Мінську

24 травня 2021, 13:04

Ситуація у Білорусі - це прояв міжнародного тероризму, жодних компромісів для Мінська відтепер не повинно бути, вважає Михайло Подоляк.

Офіс президента
Білорусі може загрожувати міжнародна ізоляція - Офіс президента / УНІАН

Інцидент з літаком Ryanair в Мінську - це прямий прояв міжнародного тероризму. Головним організатором і бенефіціаром інциденту є Росія. У подібній ситуації могла опинитися і Україна в ситуації з проведенням "спецоперації з ПВК Вагнер". Проти авторів дій з авіалайнером слід впровадити санкції. Жодного компромісного варіанту у вирішенні політичної кризи відтепер бути не повинно. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі Українській правді він сказав про те, що головним організатором ситуації з посадкою цивільного літака Ryanair у Мінську є Росія. За його словами, аналогічний сценарій росіяни готували і проти України у вигляді "спецоперації з ПВК Вагнер" з метою дискредитації Києва.

"Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більш того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшої максимальної дискредитації нашої країни, про що досі щиро жалкують окремі наші "корисні", скажімо так, медійні суб'єкти...",- стверджує Подоляк.читайте такожПерехоплення літака Афіни-Вільнюс: вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю

Крім того, він вважає, що цей інцидент продемонстрував максимальну токсичність правлячого у Білорусі режиму і Олександра Лукашенка. Глава РБ прагне "розчинити" свою державу у РФ, і жодних компромісних варіантів для вирішення політичної кризи відтепер бути не повинно.

"Однак я б особливо відзначив і ще один найважливіший аспект цієї історії. В результаті даної операції сам Лукашенко, й Білорусь в цілому, остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності і нерукопожатим. Ніякого компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо. Єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ.", - додав Подоляк.

Чиновник жорстко розкритикував інцидент у Мінську і заявив, що щодо цієї ситуації повинна бути дана жорстка правова оцінка, яка передбачає наслідки у вигляді ізоляції такої країни від цивілізованого світу. Оптимальним варіантом є санкції щодо організаторів даних дій.читайте такожУ Ryanair розкрили деталі екстреної посадки у Мінську рейсу із засновником Nexta

"Очевидно також, що цей фантастичний за цинізмом і витонченістю акт нинішньої білоруської держави, вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки. Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції стосовно авторів даного єзуїтського сценарію. Ключове тут те, що подібні дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки і створюють смертоносні прецеденти", - підкреслив Михайло Подоляк.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

  • Цивільний авіалайнер компанії Ryanair, що слідував рейсом Афіни-Вільнюс в неділю, 23 травня, здійснив екстрену посадку у Мінську після того, як з'явилося повідомлення про закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій знайдено не було.
  • Серед пасажирів був білоруський опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, якого затримали силовики.
  • Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська назвала цей інцидент "операцією спецслужб" і заявила, що на території білоруської держави Протасевичу може загрожувати смертна кара.
  • У Євросоюзі різко відреагували на резонансну ситуацію і зажадали від офіційного Мінська пояснень.
  • За даними ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях за кількома статтями. Однак жодна з них не передбачає виняткової міри покарання.

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