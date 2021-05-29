У Зеленського зробили заяву про війська Росії у Білорусі і попередили про небезпеку

Якщо у Білорусі з'являться російські війська, Україна матиме ще один кордон з Росією - Данилов / УНІАН

Росія може бути причетна до ситуації з посадкою літака Ryanair у Мінську, тому що саме Москва зацікавлена в ослабленні Білорусі. Інцидент з авіалайнером є викликом для України. Якщо війська РФ опиняться на території Білорусі, Києву загрожуватимуть серйозні проблеми. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

У ефірі шоу Свобода слова Савіка Шустера він розповів про те, що у відомстві дотримуються точки зору, згідно з якою до ситуації з посадкою літака Ryanair може бути причетна Москва. Росії вигідно, щоб ситуація навколо Білорусі розвивалася саме в такому порядку.

"Це наша думка, думка фахівців РНБО, аналітиків наших – що безпосередньо до цієї операції має відношення сусідня країна. Тому що вони сьогодні зацікавлені в тому, щоб... Ну, Лукашенко вже невизнаний президент, його жодна країна не визнає, крім РФ і, може, її сателітів. І сьогодні саме Росія зацікавлена в тому, щоб те, що сьогодні відбувається навколо Білорусі, таким чином відбувалося",- стверджує Данилов.

На думку чиновника, інцидент з цивільним авіалайнером в білоруській столиці є дуже серйозним викликом для України. Якщо на території республіки опиняться війська Росії, то протяжність російсько-українського кордону фактично складе додаткових 1084 кілометри. Така ситуація стане серйозною проблемою для української держави.читайте такожУ Путіна зробили заяву про "викрадення" літака Ryanair у Мінську

"Для нас це виклик дуже великий. І тому ми на сьогодні... Ну, принаймні у мене є доручення президента Володимира Зеленського і я в понеділок повинен відбути до Вільнюса, там буде зустріч секретарів рад нацбезпеки країн Балтії, Польщі та України, тому що для нас це дуже великий виклик. Якщо російські війська зайдуть на територію Білорусі... Вони і так дружні держави. Якщо там буде російська армія - це 1084 км кордону. Для нас це виклик з урахуванням того, що відбувається у нас на території Донецької та Луганської областей і в окупованому Криму", - підкреслив Олексій Данилов.

Реакція України на інцидент з рейсом Ryanair у Мінську