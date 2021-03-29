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У Зеленського вперше поговорили з представником Байдена

29 березня 2021, 21:55

Андрій Єрмак подякував США за чітку і послідовну політику щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Єрмак
Єрмак зустрівся з представником Байдена / УНІАН

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, пише сайт відомства ввечері 29 березня.

Андрій Єрмак подякував США за чітку і послідовну політику щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми високо цінуємо недавні сильні заяви президента Джо Байдена і представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас дуже важливо підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи "Кримська платформа", - сказав керівникОфісу президента.

Крім того, Андрій Єрмак розповів про ситуацію з безпекою на лінії розмежування в Донбасі. Він зазначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і кількості загиблих.

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"Минулої п'ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів", - зазначив він.

Андрій Єрмак додав, що США могли б зіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів про припинення війни на Донбасі.

Керівник Офісу перзидента також зазначив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО та розраховує на отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Андрій Єрмак також розповів, що з ініціативи Володимира Зеленського створено Центр протидії дезінформації, керівник якого незабаром буде представлений громадськості.

"Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна і поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння", - сказав Андрій Єрмак.

Радник Президента США з питань національної безпеки підкреслив важливість співпраці в питанні протидії дезінформації.

"Нам є чому повчитися у вас в питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці в цій сфері", - сказав він.

Джейкоб Салліван також відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він зазначив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

  • Нагадаємо, Джо Байден став президентом США на початку 2021 року-інавгурація в якості 46-го американського лідера відбулася 20 січня 2021.
  • З моменту інавгурації Байден жодного разу не спілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським.
  • Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент говорив, що телефонний дзвінок повинен бути підкріплений діями. За його словами, американська сторона хоче, щоб Київ робив правильні реформи і досяг успіху.
Володимир Зеленський Джо Байден новини України Офіс президента
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