У Зеленського заявили про плани Росії щодо війни з Україною

Росія готова піти на військове загострення проти України - Жовква / УНІАН

Росія може піти на нове військове загострення проти України. Такі відомості надходять українській владі від спеціалізованих структур. Президент Володимир Зеленський провів низку телефонних перемовин з лідерами країн Заходу і керівництвом НАТО, які стверджують, що підтримують Київ. Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

У інтерв'ю lb.ua на запитання журналістів про те, чи варто очікувати нового військового загострення РФ проти України, чиновник відповів ствердно.

"На жаль, варто. І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структур", - стверджує Жовква.

За його словами, Київ ділиться подібними відомостями із Заходом. Президент України Володимир Зеленський провів телефоном провів перемовини з президентом США Джо Байденом, главою британського уряду Борисом Джонсоном, генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом і канадським прем'єром Джастіном Трюдо.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

"З кожним з цих лідерів президент Зеленський не тільки обмінявся даними, але і отримав від них чіткі і своєчасні сигнали підтримки", - підкреслив заступник голови ОП.

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