У Зеленського заявили про плани Росії щодо війни з Україною

Захід підтримує Україну в ситуації з агресією Москви проти Києва, стверджує Ігор Жовква.
Росія може піти на нове військове загострення проти України. Такі відомості надходять українській владі від спеціалізованих структур. Президент Володимир Зеленський провів низку телефонних перемовин з лідерами країн Заходу і керівництвом НАТО, які стверджують, що підтримують Київ. Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
У інтерв'ю lb.ua на запитання журналістів про те, чи варто очікувати нового військового загострення РФ проти України, чиновник відповів ствердно.
"На жаль, варто. І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структур", - стверджує Жовква.
За його словами, Київ ділиться подібними відомостями із Заходом. Президент України Володимир Зеленський провів телефоном провів перемовини з президентом США Джо Байденом, главою британського уряду Борисом Джонсоном, генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Йенсом Столтенбергом і канадським прем'єром Джастіном Трюдо.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України
"З кожним з цих лідерів президент Зеленський не тільки обмінявся даними, але і отримав від них чіткі і своєчасні сигнали підтримки", - підкреслив заступник голови ОП.
Конфлікт Росії та України
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що російські війська базуватимуться біля кордонів України стільки часу, скільки буде потрібно російській державі. Рішення щодо термінів дислокації військових підрозділів буде прийматися військовим керівництвом країни і президентом Володимиром Путіним.
- Куратор українського напрямку у Кремлі Дмитро Козак пригрозив Києву посиленням російської агресії на Донбасі і попередив, що така ситуація буде "початком кінця" України.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджує, що подібна риторика Москви не дивує українську владу. Україна зацікавлена у мирному вирішення конфлікту на Донбасі і не прагне до провокацій. При цьому ЗСУ готові до будь-якого сценарію розвитку подій.