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У Зеленського заявили про таємне рішення РНБО щодо інтеграції України в НАТО

4 червня 2021, 21:57

Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання зміцнення кордонів південно-східних областей та адмінкордону з Кримом.

НАТО
Рішення щодо інтеграції України в НАТО були прийняті одноголосно - Офіс президента / УНІАН

На засіданні РНБО, яке відбулося в п'ятницю, 4 червня, в таємному режимі були розглянуті заходи, спрямовані на поглиблення інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. Рішення щодо цих заходів були прийняті на одноголосній основі. При цьому під час засідання також вивчалися питання посилення безпеки на кордонах південно-східних областей країни.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського, на засіданні РНБО розглядалися питання посилення безпеки на адмінкордоні з окупованим Кримом, а також на кордонах у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Крім цього, на РНБО були розглянуті заходи, спрямовані на розвиток інтеграції України в НАТО. Рішення щодо цього питання прийняли таємно і одноголосно.читайте такожНавіщо Росія знову лякає НАТО нарощуванням військ біля кордонів України

"Члени РНБО розглянули невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради, ці питання розглядалися в таємному режимі, всі необхідні рішення були ухвалені одноголосно", - підкреслюється в повідомленні.

Інтеграція України в НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда 3 травня зробив заяву про те, що на саміті Північноатлантичного альянсу в червні країни мають намір обговорити "дорожню карту" для України в НАТО. Києву, у свою чергу, потрібно буде виконати низку умов для інтеграції в колективний блок безпеки Заходу.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква говорив, що Україна не візьме участі на саміті НАТО, який заплановано на 14 червня. Однак Київ отримав гарантії обговорення питання надання державі ПДЧ.

У Альянсі, у свою чергу, сказали, що в питанні надання ПДЧ для України та Грузії в НАТО блок керується рішенням, прийнятим на Бухарестському саміті у 2008 році, згідно з яким Київ і Тбілісі приймуть до Північноатлантичного альянсу тоді, коли прийде час.

РНБО НАТО новини України Офіс президента
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