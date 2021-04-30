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У Зеленського жорстко відреагували на марш СС Галичина у Києві

30 квітня 2021, 23:22

У Офісі президента закликали МВС і Нацполіцію притягнути до відповідальності осіб, пов'язаних з маршем СС Галичина у Києві.

Офіс президента
У Офісі президента засудили акцію на честь дивізії СС Галичина / УНІАН

Офіс президента України засудив проведення маршу СС Галичина у Києві і вважає таку акцію пропагандою націонал-соціалістичного режиму. Пропаганда тоталітарних режимів заборонена на території української держави. У ОП закликали МВС і Нацполіцію розслідувати ситуацію з проведенням заходу і притягнути до відповідальності винних в інциденті.

На сайті глави держави вказано, що інтереси України жодним чином не пов'язані з тим, що нацисти використовували людей на українських територіях для досягнення своїх цілей. Офіс президента закликає залишити спроби перегляду фактів про Другу світову війну.

"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, і спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було і не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами завоювали право на життя", - сказано в повідомленні.

Крім того, у ОП акцентували увагу на тому, що такі дії є порушенням чинного українського законодавства. В результаті цього будуть наслідки для тих, хто порушив закон. Про ситуацію вже поінформовано Захід.

"Міністерство закордонних справ України вже заявило про засудження будь-яких проявів глорифікації військ "Ваффен-СС" і нагадало, що пропаганда тоталітарних режимів заборонена в Україні. Партнери нашої держави вже проінформовані про те, що за порушення відповідного законодавства в Україні будуть логічні наслідки для будь-якої особи, яка в цьому винна", - запевнили в президентській канцелярії.читайте такожСимволіка дивізії СС Галичина визнана нацистською - В'ятрович програв суд

Також у Офісі додали, що вирішення питання із притягненням до відповідальності осіб, пов'язаних з порушенням закону, залишається прерогативою МВС і поліції.

"Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин події та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості", - зазначили у ОП.

Також у Зеленського додали, що влада очікує від голови КМДА звіту перед громадою Києва щодо того, як міська влада проводить узгодження акцій, і чому марш на честь СС Галичина став можливим у столиці.

"Влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману як правоохоронців, так і керівників міста щодо своїх справжніх цілей", - підкреслили на Банковій.

Марш на честь СС Галичина у Києві

  • У центрі Києва 28 квітня пройшов марш на честь дивізії СС Галичина, в якому взяли участь ветерани онуків дивізії, а також представники організації Товариство майбутнього, Правого сектору, ВО Свободи, спілки ветеранів АТО та ініціативи Ukrainian military Honor.
  • Дивізія СС Галичина вважається військовим підрозділом військ нацистської Німеччини, внаслідок чого через марш стався скандал. Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко засудив захід і заявив, що його проведення порушує українське законодавство про заборону пропаганди тоталітарних режимів.
  • Через тему, пов'язану з дивізією СС Галичина, поскандалили нардепи від Слуги народу Юрій Камельчук та Максим Бужанський. Парламентарій Камельчук вважає, що добровольці потрапили до організації обманом, тоді як Бужанський сказав, що "вони захищали Третій Рейх".

Володимир Зеленський СС-Галичина новини України Офіс президента
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