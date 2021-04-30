У Зеленського жорстко відреагували на марш СС Галичина у Києві

У Офісі президента засудили акцію на честь дивізії СС Галичина / УНІАН

Офіс президента України засудив проведення маршу СС Галичина у Києві і вважає таку акцію пропагандою націонал-соціалістичного режиму. Пропаганда тоталітарних режимів заборонена на території української держави. У ОП закликали МВС і Нацполіцію розслідувати ситуацію з проведенням заходу і притягнути до відповідальності винних в інциденті.

На сайті глави держави вказано, що інтереси України жодним чином не пов'язані з тим, що нацисти використовували людей на українських територіях для досягнення своїх цілей. Офіс президента закликає залишити спроби перегляду фактів про Другу світову війну.

"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, і спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було і не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами завоювали право на життя", - сказано в повідомленні.

Крім того, у ОП акцентували увагу на тому, що такі дії є порушенням чинного українського законодавства. В результаті цього будуть наслідки для тих, хто порушив закон. Про ситуацію вже поінформовано Захід.

"Міністерство закордонних справ України вже заявило про засудження будь-яких проявів глорифікації військ "Ваффен-СС" і нагадало, що пропаганда тоталітарних режимів заборонена в Україні. Партнери нашої держави вже проінформовані про те, що за порушення відповідного законодавства в Україні будуть логічні наслідки для будь-якої особи, яка в цьому винна", - запевнили в президентській канцелярії.читайте такожСимволіка дивізії СС Галичина визнана нацистською - В'ятрович програв суд

Також у Офісі додали, що вирішення питання із притягненням до відповідальності осіб, пов'язаних з порушенням закону, залишається прерогативою МВС і поліції.

"Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин події та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості", - зазначили у ОП.

Також у Зеленського додали, що влада очікує від голови КМДА звіту перед громадою Києва щодо того, як міська влада проводить узгодження акцій, і чому марш на честь СС Галичина став можливим у столиці.

"Влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману як правоохоронців, так і керівників міста щодо своїх справжніх цілей", - підкреслили на Банковій.

Марш на честь СС Галичина у Києві