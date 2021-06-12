Забратися і схилити голову: у МЗС України назвали умови для примирення Києва і Москви

Дмитро Кулеба назвав умови для примирення Києва і Москви / УНІАН

Примирення Росії та України можливе, якщо наступник президента Росії Володимира Путіна деокупує Крим і Донбас і схилить голову перед пам'ятником жертвам російської агресії проти України, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія завжди залишиться нашим сусідом. Ті процеси, які запустив Путін, не тільки агресією проти України, а й розкруткою антиукраїнської істерії в російському суспільстві, будуть довготривалими і матимуть наслідки. Тому, навіть після відходу Путіна від влади я не очікую миттєвої нормалізації відносин або навіть появи відразу можливості для розмови. Треба буде дивитися, хто буде новим очільником Росії, якою буде його або її політична позиція щодо України", - підкреслив Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24.

Водночас Кулеба вважає, що треба "бути оптимістами і вірити, що колись ці відносини між Україною та Росією нормалізуються".

"Я знаю навіть, коли це станеться - коли Росія деокупує наші території, і коли під час візиту до України новий лідер Росії схилить голову перед пам'ятником жертвам російської агресії проти України. Такий досвід був у Німеччині та Франції", - пояснив міністр.

читайте такожКулеба розповів, за якої умови Путін "швидко забереться з Донбасу"Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що місце зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна поки не обговорюється, але йдуть переговори про можливий її порядок денний.

20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.