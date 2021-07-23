Удар по Північному потоку-2 і жорсткі гарантії для України: у Зеленського поставили умову Заходу

Україна продовжить боротьбу з Північним потоком-2, - Офіс президента / Reuters

Заява США та Німеччини щодо Північному потоку-2 є навіть не угодою, а декларацією намірів без підписів. У Києві так і не почули, як Берлін виконуватиме взяті на себе зобов'язання щодо стримування агресії Росії проти України. В таких умовах українська держава продовжить боротьбу з російським енергетичним проектом. Києву потрібні гарантії ненападу Москви і подальшого транзиту газу. Слід вести подальші перемовини зі Штатами і наступниками канцлера Ангели Меркель у ФРН. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

"Ми отримали спільну заяву США та Німеччини про їх підтримку України та європейської енергетичної безпеки. Я підкреслюю, що це навіть не угода. Під нею відсутні підписи. Це декларація намірів. Ми почули, що Німеччина бере на себе певні зобов'язання у разі тиску з боку Росії або прямої агресії. А також щодо нової угоди на транзит газу територією України", - сказав він у коментарі виданню Страна.

За його словами, у Києві так і не почули, яким чином Берлін збирається протистояти Росії у разі нової агресії Москви проти української держави. Угода США і Німеччини щодо СП-2 – це не завершення історії, Україна продовжить боротися і далі. Захід повинен надати жорсткі гарантії щодо того, що Москва не використовуватиме газопровід в якості зброї.

"Тому для нас це не кінець розповіді, а тільки зав'язка. Нам потрібно і далі працювати з нашими партнерами на всіх рівнях: політичному, дипломатичному, інформаційному, а головне - юридичному, щоб домовитися про такі гарантії, які відбили б у Росії бажання використовувати "Північний потік" як зброю. Ви бачили, що Україна і Польща ініціювали консультації з Європою на основі угоди про асоціацію. Ми наполягаємо, що відносини по газу у Європі повинні бути підпорядковані єдиним правилам і згадка Третього енергопакету у заяві США і Німеччини заслуговує більшої уваги", - зазначив Нікіфоров.

Також він додав, що у такій ситуації українській владі потрібно продовжувати діалог з Вашингтоном і наступниками Меркель у Німеччині. Зеленський вже проводив зустрічі з Партією зелених і кандидатом на пост канцлера ФРН Арміном Лашетом.

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читайте такожРосія тисне на Україну, а долю СП-2 треба вирішувати: у Зеленського закликали Байдена до удару"Нам потрібно вести діалог з можливими наступниками Ангели Меркель. І я нагадаю, що Володимир Зеленський зустрічався і з німецькими "зеленими". І з ймовірним кандидатом на посаду Бундесканцлера Арміном Лашетом. І нам треба підтримувати діалог зі Сполученими Штатами. Саме це президент і зробить під час візиту до Вашингтона 30 липня", - підкреслив Сергій Нікіфоров.

Північний потік-2 новини

Президент Володимир Зеленський у червні закликав Захід зупинити реалізацію Північного потоку-2. Український гарант підкреслював, що проект Росії несе загрозу національній безпеці України.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет казав, що Європа відключить СП-2 у тому випадку, якщо Москва використовуватиме газопровід як зброю проти України.

Дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо після виборів у Бундестаг новим канцлером Німеччини стане представник Партії зелених, запуск проекту СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки.

США і Німеччина 21 липня досягли угоди щодо Північного потоку-2. Документ передбачає гарантії Україні з боку Німеччини після запуску трубопроводу.

Йдеться про новий десятирічний договір на транзит газу між Росією і Україною, термін дії якого закінчується у 2024 році. При цьому, якщо Росія використовує газ в якості зброї проти Києва або піде на іншу агресію щодо України, Німеччина повинна буде впровадити санкції проти Москви і лобіювати питання впровадження нових обмежень проти РФ на рівні Євросоюзу.

Радник Держдепу Дерек Шолль під час свого візиту до Києва заявив, що найгіршим сценарієм для України може стати запуск Північного потоку-2 і відсутність компенсації українській державі. Однак наразі сторони, включаючи Київ, ведуть перемовини, щоб не допустити подібної ситуації.