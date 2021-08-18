Удар Росії по Україні через Афганістан: у МЗС попередили Київ про небезпечні маневри Москви

Росія може використати ситуацію у Афганістані для нанесення міграційного удару по Україні - дипломат / УНІАН

Захоплення Талібаном влади у Афганістані може серйозно дестабілізувати обстановку у Центральній Азії. Світом править глобалізація, тому проблеми можуть спровокувати хвилю міграції, яка, цілком можливо, торкнеться і України. Подібні методи - це інструменти впливу Росії та Білорусі, які вони раніше вже задіяли. У Києві працюють над тим, щоб не допустити потенційно небезпечного для української держави сценарію. Про це заявив заступник голови МЗС Євген Єнін.

"Безумовно, погіршення ситуації у Афганістані може спричинити за собою погіршення ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ досить глобалізований, все це вплине безпосередньо і на політику безпеки та міграційної ситуації в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії і Білорусі, які вже неодноразово демонстрували здатність погіршувати або впливати негативним чином на політику безпеки або міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", - сказав він у ефірі телеканалу Україна 24.

Крім того, дипломат додав, що Київ припускає реалізацію сценарію, за якого Росія скористається цією ситуацією з метою нанесення удару по Україні. Тому влада координує свої зусилля як всередині держави, так і на міжнародному рівні, щоб бути готовими до потенційного виклику.

"Ми не можемо виключати, що аналогічна ситуація може відбуватися цього разу, що російська сторона скористається максимально можливістю вплинути негативним чином на міграційну ситуацію в Україні. Ми не сидимо, склавши руки. Ми посилюємо координацію всередині держави, з нашими міжнародними партнерами з тим, щоб мінімізувати відповідні ризики і забезпечити на належному рівні безпеку наших громадян", - підкреслив Євген Єнін.

Ситуація у Афганістані

Сполучені Штати після багаторічного перебування у Афганістані прийняли рішення вивести свої війська з території держави. Американські військові остаточно залишать країну до 13 серпня.

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15 серпня ісламістське угруповання Талібан заявило про те, що воно відтепер контролює Кабул і весь Афганістан в цілому. Президент країни змушений був тікати.

Представник талібів Мухаммед Наїм публічно зробив заяву про те, що "багаторічна війна" в афганській державі завершилася.читайте такожТалібан захопив владу у Афганістані: РФ і Китай готові визнати режим, а бойовиків привітав ХАМАС

16 серпня помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що рішення Байдена щодо виведення військ з Афганістану є вірним. Афганська армія нездатна протистояти ворогові, тому не було жодного сенсу у тому, щоб на території країни залишалися американські військові.

Колишній голова ЦРУ Девід Петреус підкреслив, що рішення Вашингтона залишити Афганістан призведе до катастрофи, причому не тільки для американської держави, а й для союзників Штатів.