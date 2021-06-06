"Загроза безпеці України": у Раді розкрили ударний план РНБО щодо олігархів

Проблема олігархів є загрозою національній безпеці України - Гетьманців / УНІАН

Рада національної безпеки і оборони складатиме реєстр українських олігархів. Вплив великого бізнесу на ситуацію в Україні є настільки суттєвим, що ця проблема є загрозою нацбезпеці держави. Про це заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Як повідомляє пресслужба партії Слуга народу, політик розповів про те, що діючі органи державної влади не можуть вирішити питання впливу олігархів на ситуацію в країні. Саме тому проблему віднесли до компетенції РНБО.

"На жаль, в системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки і оборони", - пояснив Гетманцев.

Також він уточнив, що закон "про олігархів" принесе користь суспільству і дозволить Україні розвиватися шляхом інших світових держав. У РНБО вже анонсували низку ініціатив, які дозволять нейтралізувати вплив олігархічних груп.читайте такожЗеленський закликав вирішити "долю олігархів" в Україні на референдумі

"Секретарем РНБО анонсовано, що буде закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище", - підкреслив Данило Гетманцев.

Законопроект Зеленського "про олігархів"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України 11 травня казав про те, що президент Володимир Зеленський доручив РНБО, Антимонопольному комітету та Офісу глави держави провести роботу з розробки законопроекту про статус олігархів.

Як уточнював чиновник, діяльність 13 громадян України може потрапити під дію нового закону.

2 червня законодавча ініціатива Зеленського з'явилася в Раді. Законопроект передбачає створення "реєстру олігархів", який контролюватиме РНБО.

Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що якщо олігархи протистоятимуть цій ініціативі влади, то держава вживатиме відповідних заходів.