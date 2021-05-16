"Загроза не минула": Кулеба заявив, що російські війська як і раніше біля наших воріт

Кулеба заявив, що російські війська як і раніше біля наших воріт / npr.org

"Адекватного" відведення російських військ від кордонів України не спостерігається, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що загроза не минула.

"Ми не бачимо відведення російських військ, яке було б адекватним тій кількості військ, які зосереджені вздовж кордону України та окупованих територій. Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях", - сказав український дипломат в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, змінилося тільки перекидання військових частин, "але загроза не минула".

"Знаєте, в Радянському Союзі були показові суди, процеси без всякого правосуддя. А те, що ми сьогодні спостерігаємо, – це відведення військ без відведення військ. І нам слід залишатися пильними у цьому питанні", – пояснив Кулеба.

Також глава МЗС України зазначив, що Україна не очікує, що західні партнери направлять війська для захисту українських територій.

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"Це наша земля і наші люди, тому боротимемося за них і захищатимемо їх. Ми не розраховуємо на прибуття іноземних військ для допомоги нам. Але очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну", - додав міністр.

Відведення військ РФ від кордонів України – про що йшлося раніше: