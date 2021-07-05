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Перезапуск "Мінська" і удар по Росії: Арестович зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна

5 липня 2021, 08:47

Зустріч Зеленського і Путіна залежатиме від результатів перемовин президента України з Меркель і Байденом, сказав Арестович.

Арестович
Росія використовує тему зустрічі Путіна і Зеленського для торгів з США - Арестович / УНІАН

Наразі складно сказати, коли конкретно відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна. Все залежатиме від результатів зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом. Якщо Москва і Київ не домовляться щодо українсько-російських перемовин на рівні лідерів країн влітку, то вже восени все вирішуватиметься в контексті нових геополітичних процесів. Зміна політичної ситуації у Німеччині і Франції може призвести до відходу Меркель і Макрона і повного перезавантаження перемовин щодо Донбасу, після чого позиції Росії ослабнуть. Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Дім він розповів про те, що наразі складно сказати, коли конкретно може відбутися зустріч Зеленського і Путіна. Росія після саміту у Женеві напевно намагається поставити ці перемовини в залежність від реалізації американо-російських домовленостей.

"Рішення про цю зустріч в голові однієї людини - Путіна. Думаю, що він зараз, отримавши певний карт-бланш після зустрічі з Байденом і повістку, яку йому треба виконати, ставить цю зустріч в залежність від зарахування або незарахування США пунктів щодо виконання цього порядку", - сказав Арестович, зазначивши, що у Росії, швидше за все, вирішили зробити ситуацію з зустріччю Зеленського і Байдена предметом торгу.

Як стверджує чиновник, зустріч президентів України і Росії "в теорії залишається важливою і актуальною". Однак реально перспективи реалізації такого заходу залежатимуть від того, наскільки результативними стануть результати зустрічі Володимира Зеленського з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.читайте такожЗрив зустрічі Зеленського і Путіна: на Банковій пояснили заяви Кремля

За його словами, якщо Київ і Москва не визначаться з датами зустрічі лідерів двох держав влітку, то перспективи таких перемовин розглядатимуться вже в контексті геополітичних процесів осені. У результаті таких змін в найближчому майбутньому у Німеччині і Франції може змінитися влада, і Росії доведеться міняти свою політику. В таких умовах Москва може погодитися на зустріч Зеленського і Путіна, або ж піти на загострення.

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"Восени починаються перевибори у Німеччині та Франції (вибори президента Франції відбудуться у 2022 році). І можливо, Макрон і Меркель більше не будуть при владі. Це радикально змінить зміст формату... створить певний фон, в якому Росія змушена буде коригувати свою політику. Якщо через послідовність ось цих подій міжнародного порядку з'ясується, що для них (для Росії) вигідно зустрітися з президентом Зеленським, щоб продемонструвати розрядку, вони на це підуть. Якщо вирішать йти на загострення, вони, звичайно, на зустріч не підуть, хоча ми будемо наполягати на ній", - пояснив Арестович.читайте також"Президент - не демократ": у Кремлі вибухнули умовою щодо зустрічі Путіна і Зеленського

Спікер української делегації в ТКГ вважає, що після того, як у Німеччині пройдуть парламентські вибори, а у Франції – президентські, серед тих осіб, які погоджували Мінські угоди, залишиться тільки Путін. Це змінить перемовний порядок, А Росії доведеться заново вибудовувати свою позицію в процесі.

"Ситуація наростає, і незабаром у Мінському процесі не залишиться жодної людини, яка його починала, крім самого Путіна. Якщо хтось замінить Меркель, замінить Макрона, а це не виключено, то сенс того, що там відбувалося (у 2015 році), він обнуляється. Вони (нові глави країн) не несуть особистої відповідальності за розвиток цієї кризи починаючи з 2014 року, як Меркель. І в них зовсім інший підхід", - вказав чиновник.читайте також"Росія не закриватиме очі": у Путіна пригрозили Україні "не залишити" Донбас

Також він додав, що у Німеччині, наприклад, може здобути перемогу Партія зелених, яка різко виступає проти СП-2, підтримує постачання зброї Україні і негативно налаштована щодо Росії. Внаслідок цього положення Москви у перемовному процесі може суттєво погіршитися.

"І у РФ не можуть цього не розуміти, і у них коридор можливостей не дуже великий", - підкреслив Олексій Арестович.

Зустріч Зеленського і Путіна

  • Президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що Київ і Москва вже ведуть перемовини щодо організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.
  • Факт перемовин підтвердили в Кремлі. Однак Дмитро Пєсков не впевнений, що зустріч Путіна і Зеленського все ж таки відбудеться.
  • 30 червня Путін звинуватив Зеленського у тому, що він нібито здав Україну під зовнішнє управління Заходу. За словами політика, через це немає сенсу вести перемовини з українським президентом. Однак Путін не відмовляється від зустрічі з Зеленським.
  • Зеленський готовий до перемовин з Путіним, однак зустріч відбудеться тільки у тому випадку, якщо Москва буде налаштована на врегулювання конфлікту двох держав.
  • 2 липня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що наразі немає жодної конкретики у перемовинах щодо зустрічі Путіна і Зеленського.
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