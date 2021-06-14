Україна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

Газопровід Північний потік-2 становить загрозу національній безпеці України, сказав Дмитро Кулеба.
Україна, як і раніше, виступає проти добудови і запуску російського трубопроводу Північний потік-2, тому що цей проект небезпечний не тільки для економіки країни, але і для її національної безпеки. Київ змінить свою точку зору у тому випадку, якщо Росія поверне окуповані Крим і Донбас, а українська держава отримає гарантії енергетичної безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У своєму Twitter-акаунті дипломат пише, що СП-2 становить загрозу не тільки безпеці, а й економіці країни. Якщо окуповані Кримський півострів і окремі райони Донбасу будуть повернуті до складу України з подальшим забезпечення енергобезпеки країни, то Київ в перспективі може змінити своє рішення.
"Ми проти "Північного потоку-2". Умовою його запуску має бути деокупація українських територій та енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз", - підкреслив Дмитро Кулеба.
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Нагадаємо, 12 червня канцлерка ФРН Ангела Меркель під час розмови з президентом США Джо Байденом заявила, що Берлін і Вашингтон підтримують збереження транзиту газу через територію України навіть після запуску Північного потоку-2.
Північний потік-2 новини
Президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту американської делегації до Києва закликав США і Євросоюз зупинити реалізацію проекту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджував, що у зв'язку з добудовою першої нитки СП-2 виникає ймовірність російських провокацій проти об'єктів критичної інфраструктури України.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков припустив ситуацію, за якої виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі страхування та сертифікації газопроводу.
Російський депутат В'ячеслав Ніконов прогнозує, що США спробують зупинити СП-2, якщо у Німеччині в результаті осінніх парламентських виборів до влади прийде Партія зелених.