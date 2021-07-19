Найпотужніший стимул для реформ: Україна, Грузія і Молдова оголосили про заявки щодо вступу до ЄС

Україна спільно з Грузією і Молдовою бачать своє майбутнє виключно у Євросоюзі / УНІАН

Україна, Грузія та Молдова цікавляться питанням подання заявки на вступ до Європейського Союзу. Таке право надає країнам стаття 49 Договору про ЄС. Про це йдеться в декларації Батумського саміту, яка була підписана 19 липня.

У документі, опублікованому пресслужбою Офісу глави української держави, йдеться про те, що лідери Грузії, Молдови та України провели зустріч з метою зміцнення співпраці з питань європейської інтеграції. Відносини держав з Євросоюзом ґрунтуються на демократії, повазі до прав людини, свободи і верховенства права.читайте такожБитва з Росією і коливання Брюсселя: Зеленський закликав ЄС прийняти рішення щодо євроінтеграції України

"Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського союзу шляхом комплексних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інститутів, і поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС", - наголошується в тексті.

При цьому країни вказали, що в Угоді про асоціацію з ЄС прописано шлях реалізації реформ, проте головним і найсерйознішим стимулом стане конкретно надання перспективи вступу до Євросоюзу. Україна, Грузія та Молдова можуть подати таку заявку відповідно до статті 49 Договору про ЄС.

"У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, республіка Молдова і Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу", - підкреслюють лідери трьох держав.

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Інтеграція України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна є потужною державою, і Євросоюз повинен не запрошувати Київ до інтеграції у наднаціональне об'єднання, а бачити українську державу там в якості рівноправного політичного партнера. Україна відстоює не тільки свою незалежність, а й свободу всього європейського континенту.

Зеленський також казав, що Україна зробила свій вибір на користь ЄС під час подій на Майдані, і наразі захищає всю Східну Європу. Українська держава в обов'язковому порядку вступить до ЄС.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що інтеграцію України до Євросоюзу підтримує все більше країн. Держава вже підписала договір з Литвою, яка зобов'язується підтримати вступ Києва до ЄС в обов'язковому порядку.