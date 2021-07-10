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"Україна і США мають схожі підходи": Єрмак провів переговори з Нуланд

10 липня 2021, 18:34

Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд спілкувалися по телефону про ключові реформи в Україні та загрозу безпеки з боку РФ.

Нуланд
Вікторія Нуланд / Reuters

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд. Вони розмовляли вдруге за місяць.

Як вказано на сайті президента в суботу, 10 липня, було обговорено підготовку візиту глави України Володимира Зеленського в США, ситуацію на Донбасі і російський газопровод Північний потік-2.

Крім цього, учасники переговорів обмінялися думками щодо реалізації ключових реформ в Україні - у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління.

Також представники України та США також обговорили можливості взаємодії в енергетичній галузі.

"Вони констатували схожість підходів та оцінок України та США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема щодо наслідків реалізації проекту Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

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Єрмак багато говорив про потенційні загрози в контексті російсько-білоруських навчань Захід-2021.

Нагадаємо, раніше в офісі президента провели переговори із Заступником Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторією Нуланд про участь США в переговорах по Донбасу.

Радник глави ОП Олексій Арестович, про результати переговорів стане відомо після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Арестович зазначив, що США є членом ОБСЄ, вони мають право увійти в цей формат. Питання, скоріше, ось про що: чи буде досягнута принципова домовленість такого характеру.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон не має наміру скасовувати санкції проти Росії, які були введені через агресію Москви проти Києва.

Додамо, в ході недавніх переговорів Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна, президент США заявив, що Російська Федерація є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі.

Володимир Зеленський Вікторія Нуланд Україна новини України Андрій Єрмак
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