Україна через цинізм Росії засекретила список учасників Кримської платформи / УНІАН

Організатори саміту Кримської платформи вирішили засекретити список її учасників. Це зроблено у зв'язку з "цинічними заявами Росії" про загрозу проєкту для територіальної цілісності РФ, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Ми вирішили, що ми не будемо цю інформацію робити публічною. Тому що ми вже бачимо цинічну заяву Російської Федерації про те, що Кримська платформа - це загроза її територіальної цілісності. Спочатку відбувається окупація нашої території, а тепер нам розповідають, що це загроза їх територіальної цілісності", - пояснила Джапарова в інтерв'ю телеканалу Будинок.

За її словами, деякі учасники саміту, який має відбутися 23 серпня цього року, відомі, а решту відомство назве ближче до події.

читайте такожОкупанти Криму назвали "ініціатора" саміту щодо повернення півостроваТакож Джапарова розповіла, що МЗС готує декларацію, під якою поставлять підписи лідери - учасники Кримської платформи, і тим самим країни візьмуть на себе зобов'язання виконувати викладені в ній положення.

"Під кожним словом, під кожною комою підписуються країни. Це стає не просто позицією України, це стає позицією цих країн. І звичайно, країни дуже уважні до цих слів (в тексті документа - ред.), бо вони несуть в собі природу їх політики, несуть в собі зобов'язання", - зазначила вона.

Кримське питання - про що йшлося раніше: