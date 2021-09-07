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Україна мчить до статусу основного союзника США поза НАТО: Рада збереться для звернення до Конгресу

7 вересня 2021, 15:43

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться на вимогу 135 парламентаріїв.

Україна США
Україна прагне зміцнити співпрацю з США у сфері безпеки / УНІАН

Верховна Рада України у середу, 8 вересня, має намір розглянути проект постанови, що передбачає звернення парламенту до Конгресу США з метою надання державі статусу основного союзника Вашингтона поза Північноатлантичним альянсом. Документ вимагають розглянути 135 народних обранців.

Як повідомляє пресслужба законодавчого органу влади, спікер ВР Дмитро Разумков вже підписав розпорядження, згідно з яким буде скликано позачергове засідання парламенту. Парламентарі розглянуть документ №5380 - Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

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Відносини України і США

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня у рамках свого візиту до США провів у Вашингтоні перемовини з господарем Білого дому Джо Байденом. Зеленський заявив, що дискусія була продуктивною, а в Білому домі немає негативних настроїв щодо Банкової. Український гарант анонсував підписання близько 20 спільних угод.

За підсумками перемовин Україна і США зробили заяву, згідно з якою держави готові продовжувати співпрацю з низки стратегічно важливих питань. Серед них притягнення Москви до відповідальності за агресію проти Києва, підтримка інтеграції України до НАТО і спільна робота над реформами.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 7 вересня заявив, що делегація Києва під час поїздки до Вашингтона запропонувала американцям створити зону вільної торгівлі. Така ініціатива посприяє зміцненню української економіки.

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