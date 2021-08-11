Україна мчить до НАТО: Зеленський запустив стратегію щодо вступу в Альянс

Зеленський підписав Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України до 2025 року / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав документ, яким передбачаєть організація комунікації між органами державної влади та українськими громадянами. Метою є донесення до українців відомостей про цінність інтеграції української держави до НАТО і виконання реформ з метою реалізації такого завдання.

Як повідомляє пресслужба глави держави у середу, 11 серпня, гарант підписав указ №348/2021 про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України до 2025 року. Влада має намір роз'яснити громадянам, чому вступ держави до Північноатлантичного альянсу є важливим завданням.

читайте такожДорога України до НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку Києва"Документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та громадянами для донесення кожному українцю змісту та практичної цінності членства України в НАТО, необхідності впровадження відповідних реформ та їх зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни", - наголошується у повідомленні.

Згідно з планами Банкової, стратегія повинна припускати широкоформатне інформування українців про політику держави з питань вступу України до колективного блоку безпеки Заходу. Для цього планується використовувати навчальні програми, підключати незалежних фахівців і оцінювати виконання річних національних програм.

Реалізація комплексу заходів має призвести до того, що в українському суспільстві зросте рівень суспільної підтримки курсу України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

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"Глава держави також доручив уряду в тримісячний термін розробити і затвердити план заходів щодо втілення затвердженої стратегії", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня в Україні прийняли Стратегію зовнішньої політики. У документі зазначено, що держава має намір вступити до Євросоюзу і НАТО, а також планує протидіяти агресії Росії.

Вступ України до НАТО

Секретар РНБО Олексій Данилов піддав жорсткій критиці Німеччину і Францію через питання інтеграції України до НАТО. За його словами, у 2008 році Берлін і Париж в останній момент відмовили Києву в наданні ПДЧ до Альянсу, в результаті чого за роки виявилася можливою російська агресія. Держави вчинили таким чином, тому що не хотіли "злити Росію".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що серед країн Північноатлантичного альянсу вже склався консенсус, згідно з яким вони підтримують вступ української держави до блоку безпеки Заходу. Однак Київ має реалізувати низку реформ для успішного завершення шляху інтеграції до НАТО.