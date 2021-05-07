Україна може вирішити конфлікт на Донбасі, але за однієї умови - Гармаш

Росія повинна визнати себе стороною конфлікту на Донбасі - Гармаш / УНІАН

Вашингтон не зупинив Москву у 2014 році і навряд чи піде на посилення політики щодо Росії сьогодні. Штати роблять ставку не на припинення російської агресії, а на її стримування. Україна змогла б швидко розібратися з врегулюванням конфлікту на Донбасі у тому випадку, якби в Мінських угодах РФ була стороною конфлікту. Мінські домовленості стримують російську владу - якщо відбудеться нова агресія або визнання "ЛДНР", то угоди припинять існування. Про це заявив представник Донецька від України у ТКГ Сергій Гармаш.

У інтерв'ю Obozrevatel він розповів про те, що США, виходячи зі своїх національних інтересів і в контексті боротьби з Китаєм, зацікавлені в стримуванні Росії. Вашингтон міг припинити агресію Москви у 2014 році, проте цього не сталося. Навряд чи ситуація зміниться і зараз.

"Напевно, у 2014 році США могли сказати своє жорстке слово і зупинити Росію, але вони цього не зробили. Можливо, з метою послаблення потенційного противника. Я не впевнений, що наразі вони змінять тактику. Їм вигідно зберігати статус-кво", - вважає Гармаш.

За його словами, риторика США щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод свідчить про те, що політика Байдена ґрунтуватиметься на стримуванні Москви, проте не на припиненні агресії. Щоб зупинити агресію, потрібно переформатувати "Мінськ" і офіційно оформити Росію у ролі сторони збройної конфронтації на сході України.читайте такожКолишній глава Генштабу застеріг Україну від небезпечної помилки на Донбасі

"Байден стримуватиме агресію Росії, але оскільки США наполягають на Мінських угодах і не говорять про зміну їх перемовного формату, який є тупиковим, то це політика стримування, а не припинення агресії. Щоб припинити агресію, потрібно переформатувати "Мінськ", наполягати на тому, щоб Росія визнала себе стороною конфлікту в цьому форматі і жорстко питати з неї за невиконання домовленостей", - вважає Гармаш.

Український парламентер вважає, що конфлікт на Донбасі можна було б врегулювати, якби Росія і формально стала стороною конфлікту на Донбасі. Однак Москва цього не визнає і намагається організувати діалог Києва з "ЛДНР". В цьому і полягає проблема перемовного процесу.

"Я не противник тексту Мінських угод. Якби в Мінському перемовному процесі стороною конфлікту була Росія, то з текстом можна було б швидко розібратися. Але в даному випадку нам підставляють для діалогу як сторону конфлікту маріонеток, повністю залежних від РФ, а Росія цим не тільки знімає з себе відповідальність, але і розв'язує собі руки за продовження війни. У цьому проблема", - сказав він.читайте такожУ Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну

Наостанок представник ОРДО від України додав, що Мінські угоди стримують агресію РФ, і допоки росіяни бачать в "Мінську" свою вигоду, широкомасштабної агресії Москви не буде. Чинний перемовний механізм утримує російську сторону від ескалації конфлікту, але не вирішує проблему.

"А ми при цьому продовжуємо цю виставу, тому що "Мінськ" дійсно стримує Росію. Допоки вона вважає, що він може спрацювати на її користь, вона не почне широку агресію або визнання "республік", тому що це поставить хрест на Мінських угодах. Таким чином, ми стримуємо Росію, але не вирішуємо проблему. Ми ходимо по колу", - підкреслив Сергій Гармаш.

Перемовини щодо Донбасу