Україна завдає удару по Північному потоку-2: Київ готує платформу проти трубопроводу Газпрому

Київ продовжує боротьбу з Північним потоком-2, добудова якого вже завершується / Reuters

Офіційний Київ створює спеціальну робочу групу, завданням якої є запобігання загрозам національної безпеки у зв'язку з введенням до експлуатації Північного потоку-2. Планується створення цілої платформи для боротьби з енергетичним проектом Газпрому. Президент Володимир Зеленський вже запропонував підключити до ініціативи низку міністрів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в двох документах, в яких фігурують підписи керівника Офісу президента Андрія Єрмака і глави уряду Дениса Шмигаля. У листі прем'єр-міністру глава ОП з ініціативи глави держави Володимира Зеленського просить включити віцепрем'єрку з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанишину і главу Мін'юсту Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання пропозицій щодо протидії Північному потоку-2.

читайте такожУкраїна, Польща і Німеччина задавлять Північний потік-2: запуск труби призведе до серії ударів по ГазпромуУ листі у відповідь від Шмигаля зазначено, що прем'єр схвалив включення до групи вищевказаних міністрів, а також очільника Міненерго Германа Галущенка.

З листа Єрмака випливає, що Україна планує створити комунікаційну платформу з метою протидії загрозам, пов'язаним з можливою добудовою і запуском Північного потоку-2. Платформа передбачає відповідне обговорення та розробку ініціатив.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що Банкова очікує від перемовин Зеленського та Меркель, які відбудуться 22 серпня у Києві, розгляду питань багатомільярдних компенсацій для Києва у зв'язку з введенням до експлуатаціъ газопроводу Північний потік-2.

Реклама

Північний потік-2

Сполучені Штати і Німеччина домовилися про угоду щодо Північному потоку-2, про що повідомили ще 21 липня. Домовленості свідчать про те, що Берлін повинен забезпечити санкції проти Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін зобов'язується посприяти продовженню контракту на транзит газу через територію України ще на 10 років.

На Банковій піддали критиці домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Як заявив спікер президента Сергій Никифоров, документ нічого не гарантує Києву і є тільки декларацією. Тому Україна продовжить боротися проти російського газопроводу і вести подальші перемовини із Заходом.читайте такожУгода навколо СП-2 набирає обертів: ФРН запустила процес щодо контракту на транзит газу через Україну

Журналісти Bloomberg з посиланням на свої джерела у ФРН повідомили, що Німеччина не зупинить СП-2 навіть у разі нової агресії Росії проти України. За такого розвитку подій ЄС впровадить додаткові санкції проти Москви.

На тлі ситуації з Північним потоком-2 у Європі різко злетіли і продовжують зростати ціни на газ. Нафтогаз і компанія-оператор української газотранспортної системи вважають, що це результат шантажу ЄС з боку Газпрому. Росіяни, таким чином, торгуються за вигідні для себе умови щодо запуску свого трубопроводу.