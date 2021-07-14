Україна оголосила про запуск вільних подорожей до Євросоюзу

Влада працює над включенням України до "зелених списків" країн ЄС для відновлення подорожей / espreso.tv

Євросоюз включив Україну до "зеленого списку" країн і рекомендує державам наднаціонального об'єднання зняти обмеження на поїздки українців до країн Європи. Йдеться про відновлення безвізового режиму, однак кожна країна прийматиме окреме рішення щодо допуску українських туристів. Міністерство закордонних справ вже доручило дипломатичним відомствам провести перемовини з метою спрощення перетину кордонів з європейськими країнами для українців.

Під час засідання Кабміну прем'єрміністр Денис Шмигаль сказав, що ЄС вніс Україну до списку "зелених країн", що означає рекомендацію щодо скасування обмежень для туристичних поїздок. Однак остаточне рішення щодо перетину кордонів буде прийнято країнами Євросоюзу.

"Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав "зелене світло", щоб українці могли безперешкодно їздити до Європи. Це відновлення повноцінної дії безвізу", - уточнив глава уряду.

Міністр закордонних справ Кулеба підтвердив, що наразі кожна країна Євросоюзу вивчить питання внесення України до своїх національних списків відкритих держав, звідки можуть приїжджати туристи.читайте такожТуристи з України знову поїдуть до Європи: Євросоюз відкриває кордони для українців

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"Рішення Європейського Союзу є рекомендацією. Відтепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого національного "зеленого списку" і про визначення умов в'їзду на їх територію", - пояснив дипломат.

Також він додав, що посольства вестимуть роботу щодо включення України до національних зелених списків країн ЄС з метою спрощення подорожей для українців.

"Звертаю увагу на одну деталь, що коли кожна країна прийматиме таке рішення, вона керуватиметься не тільки показниками в Україні, а й своїми власними епідемічними показниками", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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