Україна оголосила про запуск вільних подорожей до Євросоюзу

Кожна країна ЄС буде окремо приймати рішення щодо допуску туристів з України, сказав Дмитро Кулеба.
Євросоюз включив Україну до "зеленого списку" країн і рекомендує державам наднаціонального об'єднання зняти обмеження на поїздки українців до країн Європи. Йдеться про відновлення безвізового режиму, однак кожна країна прийматиме окреме рішення щодо допуску українських туристів. Міністерство закордонних справ вже доручило дипломатичним відомствам провести перемовини з метою спрощення перетину кордонів з європейськими країнами для українців.
Під час засідання Кабміну прем'єрміністр Денис Шмигаль сказав, що ЄС вніс Україну до списку "зелених країн", що означає рекомендацію щодо скасування обмежень для туристичних поїздок. Однак остаточне рішення щодо перетину кордонів буде прийнято країнами Євросоюзу.
"Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав "зелене світло", щоб українці могли безперешкодно їздити до Європи. Це відновлення повноцінної дії безвізу", - уточнив глава уряду.
Міністр закордонних справ Кулеба підтвердив, що наразі кожна країна Євросоюзу вивчить питання внесення України до своїх національних списків відкритих держав, звідки можуть приїжджати туристи.читайте такожТуристи з України знову поїдуть до Європи: Євросоюз відкриває кордони для українців
"Рішення Європейського Союзу є рекомендацією. Відтепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого національного "зеленого списку" і про визначення умов в'їзду на їх територію", - пояснив дипломат.
Також він додав, що посольства вестимуть роботу щодо включення України до національних зелених списків країн ЄС з метою спрощення подорожей для українців.
"Звертаю увагу на одну деталь, що коли кожна країна прийматиме таке рішення, вона керуватиметься не тільки показниками в Україні, а й своїми власними епідемічними показниками", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Подорожі до ЄС та COVID-паспорти
- Євросоюз у березні почав консультації з питання створення спеціальних електронних сертифікатів вакцинації для того, щоб відкрити європейські кордони. Тоді вказувалося, що особи, які зробили щеплення вакцинами, невизнаними Брюсселем, можуть зіткнутися з проблемами під час перетину кордонів з країнами ЄС.
- Система так званих "ковід-паспортів" в Євросоюзі запрацювала з 1 липня. До документу вносяться дані про вакцинацію людини і інформація про те, чи перехворіла вона на коронавірус.
- Україна також 1 липня запустила свої сертифікати вакцинації. Наразі Євросоюз повністю визнає тільки два препарати, якими вакцинуються українці – Pfizer і AstraZeneca. Громадяни України, які зробили уколи індійської Covishield, поки що можуть потрапити тільки до Німеччини, Іспанії, Австрії, Словаччини, Греції, Ірландії та Естонії, які схвалили препарат.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 2 липня сказав, що Україна вже веде перемовини з Євросоюзом щодо взаємного визнання COVID-сертифікатів. За його словами, до кінця місяця ЄС може відкрити кордони для тих українців, які прищепилися вакцинами Covishield і CoronaVac.