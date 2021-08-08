Україна відкрила всі КПВВ через лінію розмежування на Донбасі: коридор пройшли тисячі громадян

КПП на кордоні з ОРДЛО з української сторони відкриті / УНІАН

Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбас з боку підконтрольної Україні території повністю відкриті. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у неділю, 8 серпня.

Зазначається, що КПВВ працюють щодня з 08.00 до 16.00. Але рух громадян у більшості пунктів пропуску заблоковано. Йдеться про сторону тимчасово непідконтрольної території України.

"Навпроти КПВВ Новотроїцьке окупанти знімають блокування руху тільки для окремих громадян, двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 645 осіб і 91 транспортний засіб на тимчасово окуповану частину Донбасу, одночасно 601 людина і 97 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію", - зазначено в повідомленні.

Тим часом, з семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск діє тільки в Станиці Луганській.

"Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 11 903 особи, а на контрольовану територію - 12 548 осіб", - розповіли у штабі ООС.

Нагадаємо, Рада скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію. Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не слідує логіці Мінських угод, видаючи населенню непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей російські паспорти.