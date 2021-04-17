Україна відреагувала на затримання консула в Росії

МЗС України відреагувало на затримання Олександра Сосонюка в Петербурзі / ZN.UA

Заступник глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби – Євген Єнін, заявив, що затримання українського консула Олександра Сосонюка у Росії є черговою провокацією.

Україна готує відповідь російській стороні, розповів заступник голови МЗС у коментарі УНН.

За його словами, Київ використовує принцип взаємності й прийме відповідні заходи щодо дипломатів РФ.

"Чергова провокація держави-агресора (затримання Сосонюка – Ред.) щодо України на тлі військової ескалації вздовж кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму...", – заявив Єнін.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що співробітника Генконсульства України в Санкт-Петербурзі російські силовики затримали на кілька годин, пише РБК-Україна.

Ніколенко додав, що після інциденту консул перебував у дипустанові.

Раніше в ФСБ стверджували, що 16 квітня у Петербурзі затримали Олександра Сосонюка нібито під час отримання від росіянина інформації з баз даних спецслужби та правоохоронних органів.

У спецслужбі додали, що така діяльність має явний ворожий характер стосовно Росії.

У ФСБ зазначили, що дипломату загрожують заходи, які передбачені міжнародним правом.

Дипломат наділений недоторканністю у країні, в якій працює, проте його можуть вислати у разі ворожих дій чи порушення закону.

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