Україна відреагувала на затримання консула в Росії

Москві загрожує відповідь Києва на затримання дипломата, підкреслили у МЗС.
Заступник глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби – Євген Єнін, заявив, що затримання українського консула Олександра Сосонюка у Росії є черговою провокацією.
Україна готує відповідь російській стороні, розповів заступник голови МЗС у коментарі УНН.
За його словами, Київ використовує принцип взаємності й прийме відповідні заходи щодо дипломатів РФ.
"Чергова провокація держави-агресора (затримання Сосонюка – Ред.) щодо України на тлі військової ескалації вздовж кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму...", – заявив Єнін.
Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що співробітника Генконсульства України в Санкт-Петербурзі російські силовики затримали на кілька годин, пише РБК-Україна.
Ніколенко додав, що після інциденту консул перебував у дипустанові.
Раніше в ФСБ стверджували, що 16 квітня у Петербурзі затримали Олександра Сосонюка нібито під час отримання від росіянина інформації з баз даних спецслужби та правоохоронних органів.
У спецслужбі додали, що така діяльність має явний ворожий характер стосовно Росії.
У ФСБ зазначили, що дипломату загрожують заходи, які передбачені міжнародним правом.
Дипломат наділений недоторканністю у країні, в якій працює, проте його можуть вислати у разі ворожих дій чи порушення закону.
Погіршення відносин між Києвом і Москвою та агресивні дії РФ – що необхідно знати
- Відносини між Україною та РФ зіпсувалися після Революції гідності, яка почалася в Києві у листопаді 2013 року.
- У результаті революції влади позбувся тодішній проросійський президент Віктор Янукович – він втік на російську територію та закликав Кремль ввести війська у нашу країну.
- Пізніше влада Росії пішла на агресію проти України, було захоплено Крим, і розпочався конфлікт на Донбасі.
- У РФ та на півострові прихильників України почали називати "фашистами" та "радикалами". Співробітники ФСБ затримували українців, зокрема, за "екстремізм", деяким громадянам шили "шпигунство".
- Наприкінці березня 2021-го російська сторона пішла на нові агресивні дії щодо України – нібито для навчань перекинула війська до східного кордону нашої країни й направила до Криму нові сили.
- Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що його держава не збирається рухатися до війни.