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Україна поділиться газовою трубою з США і ЄС: у Кабміні назвали сценарій боротьби з ПП-2

8 червня 2021, 16:52

Якщо Україна створить газовий консорціум на базі своєї ГТС, то у Росії можуть виникнути проблеми з монополією на продаж газу до Європи, вважає Лана Зеркаль.

ГТС України
Україна повинна вести перемовини з Єврорадою та країнами Східної Європи для збереження потужностей ГТС - Міненерго / УНІАН

Україні слід убезпечити свою державу у зв'язку з втратою транзиту після запуску російського газопроводу Північний потік-2. Для цього треба створити газовий консорціум з компаніями з США та ЄС і підключити їх до використання української газотранспортної системи. Такий крок посприяє створенню ринку і дозволить чинити тиск на Газпром щодо зняття монополії з експорту газу до Європи шляхом СП-2. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

Як повідомляє пресслужба міністерства, українська влада в контексті протистояння Північному потоку-2 може повернутися до ідеї створення газового консорціуму, в якому повинні взяти участь компанії Заходу.

"Це може бути та ж ідея, яка була у 2019 році за спільним консорціумом із залученням європейських і американських компаній до використання української труби", - вважає чиновниця.читайте такожАваков зробив заяву про погрози Росії Україні після слів Путіна щодо Північного потоку-2

За її словами, за такого сценарію Україні вдасться чинити тиск на Росію в ситуації з монополією на експорт газу трубопроводом СП-2 до Європи. При цьому у ЄС раніше вже вносили зміни до третьої газової директиви, яка передбачає низку обмежень для трубопроводу.

Також Зеркаль додала, що у Євросоюзу є механізми для того, щоб убезпечити українську державу від повного застосування Північного потоку-2. Однак для цього треба проводити роботу з Єврокомісією і низкою держав, які виступають проти російського енергетичного проекту.читайте такожУ Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2

Крім того, вона зазначила, що у ЄС є інструментарій, який може убезпечити Україну від повного застосування СП-2. Але для цього треба працювати з Єврокомісією та іншими країнами, які також не зацікавлені у запуску газопроводу.

"Країни Східної Європи жодна не зацікавлена. Вони несуть колосальні втрати від цього Північного потоку-2, і їх позиція була ключовою у Європейському Союзі", - підкреслила Лана Зеркаль.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав Сполучені Штати Америки і Євросоюз зупинити спорудження газопроводу Північний потік-2. Гарант уточнив, що енергетичний проект Газпрому несе загрозу національній безпеці країни.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник сказав, що Київ вимагає від США і ФРН підключення до перемовин щодо Північного потоку-2, оскільки питання трубопроводу є стратегічно важливим для української держави.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, за якого на СП-2 після добудови очікують проблеми з сертифікацією і страхуванням.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов припустив, що США можуть спробувати зупинити запуск СП-2 у тому випадку, якщо у ФРН після парламентських виборів до влади прийде Партія зелених.

Міненерго ГТС Північний потік-2 Олена Зеркаль новини України
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