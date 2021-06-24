Україна покинула угоду СНД з туризму: всьому виною Росія

Влада вважає, що через відсутність перспективи у співпраці з РФ, дана угода є недоцільною.
Кабмін затвердив вихід України з угоди з країнами СНД з туризму. Рішення аргументовано агресією з боку Росії.
Відповідну постанову уряд схвалив під час засідання в середу, 23 червня.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що "подальша участь України в Угоді про співробітництво в галузі туризму, яка була підписана в грудні 1993 року, і Угоді про Раду з туризму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписаній у травні 2012 року, є недоцільною".
"Однією зі сторін згаданих угод виступає Уряд Російської Федерації. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво з Росією припинено, а перспективи налагодження такої співпраці, в тому числі, в рамках згаданих угод, надалі відсутні", - йдеться в документі.
Що відомо про співпрацю України з СНД:
Раніше Президент України Зеленський підписав укази про вихід з угод СНД про єдиний повітряний простір і про цивільну авіацію.
Крім цього, Україна вийшла з угоди з СНД про використання атомної енергії в мирних цілях.