Україна покинула угоду СНД з туризму: всьому виною Росія

Україна вийшла з угоди СНД з туризму через агресію з боку РФ / Sputnik Киргизстан

Кабмін затвердив вихід України з угоди з країнами СНД з туризму. Рішення аргументовано агресією з боку Росії.

Відповідну постанову уряд схвалив під час засідання в середу, 23 червня.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що "подальша участь України в Угоді про співробітництво в галузі туризму, яка була підписана в грудні 1993 року, і Угоді про Раду з туризму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписаній у травні 2012 року, є недоцільною".

"Однією зі сторін згаданих угод виступає Уряд Російської Федерації. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво з Росією припинено, а перспективи налагодження такої співпраці, в тому числі, в рамках згаданих угод, надалі відсутні", - йдеться в документі.

Що відомо про співпрацю України з СНД:

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Раніше Президент України Зеленський підписав укази про вихід з угод СНД про єдиний повітряний простір і про цивільну авіацію.

Крім цього, Україна вийшла з угоди з СНД про використання атомної енергії в мирних цілях.