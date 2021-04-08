Україна піде на діалог з РФ щодо Донбасу, але за однієї умови - Гармаш

Росія повинна визнати себе стороною конфлікту на Донбасі - Гармаш / Радіо Свобода

Мінські угоди важливі для того, щоб чинити дипломатичний тиск на Росію. Домовленості не є шляхом до реального миру, тому що вони були нав'язані Україні після військової поразки у Дебальцевому. Договір потрібен Москві для того, щоб посилити вплив на Київ. "Мінськ" може стати основою подальшого діалогу сторін у тому випадку, якщо РФ визнає себе стороною конфлікту. Про це заявив представник Донецька від переселенців у ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш.

У інтерв'ю виданню Східний варіант він розповів про те, що для України Мінські домовленості є дипломатичним інструментом тиску на Росію, а для Москви – механізмом послаблення Києва. При цьому не можна сказати, що" Мінськ " – це шлях до миру, тому що угоди були нав'язані українській державі після військової поразки у Дебальцевому на умовах інтересів росіян.

"Мінськ" важливий, тому що це дипломатичний інструмент впливу України на Росію. У нашому суспільстві чомусь є помилка, що "Мінськ " — це Дорожня карта до миру. Ось виконаємо "Мінськ" - і настане мир. Насправді, цього апріорі не може бути, тому що "Мінськ" нав'язаний Україні після військової поразки у Дебальцевому. Навряд чи б Росія нав'язувала нам реальний мир після нашої військової поразки, вона переслідувала свої цілі. Для РФ "Мінськ" - це інструмент послаблення України", - зазначив Гармаш.читайте такожАрестович розкрив підсумки екстреного засідання ТКГ щодо Донбасу

Парламентер акцентував увагу на тому, що метою України є повернення Мінського процесу в рамках вже підписаних документів. У такому випадку РФ визнає себе стороною російсько-українського конфлікту на Донбасі, а в рамках Мінських угод з'явиться основа для перемовин.

"Наше завдання - повернути "Мінськ" до його документальної основи, до тих документів, які були підписані: Мінських угод і Комплексу заходів з виконання мінських угод. Це означатиме, що Росія взяла на себе відповідальність, визнала себе стороною конфлікту. І тоді "Мінськ" може стати основою для діалогу", - пояснив він, зазначивши, що в мирному плані Франції та Німеччини передбачається підписання дорожної карти владою України і Росії без участі представників ОРДЛО.

Також журналіст додав, що Мінські угоди також потрібні Україні для того, щоб зберігався механізм тиску на Росію. До домовленостей прив'язані санкції проти Москви. "Мінськ" навряд чи призведе до врегулювання російсько-українського конфлікту, проте залишається майданчиком для можливого діалогу сторін.читайте такожУ Путіна зробили заяву про війська Росії біля кордонів України

"Наразі це наша єдина зброя, ми ж військовим шляхом не звільняємо наші території. Але економічним шляхом послаблюємо противника за допомогою санкцій. Західні партнери наполягають на збереженні Мінського процесу. "Мінськ" нам потрібен, ми будемо його зберігати. У тому числі, як майданчик для можливого діалогу. Але чекати від "Мінська" дива - наївно і неправильно. Це не інструмент досягнення миру", - підкреслив Сергій Гармаш.

Конфлікт Росії та України