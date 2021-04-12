Україна поскаржилася на "відмазки" Росії щодо стягування військ до кордону

У МЗС України поскаржилися на "відмазки" РФ щодо стягування військ до кордону / УНІАН

Міністерство закордонних справ України повідомило, що російській стороні відправили запит, у якому попросили пояснити, чому біля східного українського кордону серйозно зросла кількість військ РФ.

Росія відповіла, що не веде діяльність, спрямовану на істотне збільшення військової присутності біля рубежів української держави, йдеться на сайті МЗС.

У міністерстві додали, що РФ також проігнорувала спроби української сторони залучити її до консультацій, спрямованих на зниження напруги.

"…російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів…", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна 7 квітня активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки і у його рамках звернулася до Росії через стягування військ до кордону.

Київ ініціював спеціальне засідання ОБСЄ для обговорення дій РФ біля кордону, а російська сторона відмовилася у ньому брати участь.

Росія стягнула війська до кордону України – що потрібно знати

В останні дні березня стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону української держави нібито у рамках підготовки до стратегічних навчань Захід 2021.

У цей же період на Донбасі загострилася ситуація – проросійські бойовики відкрили вогонь по українських військових, загинули четверо захисників нашої країни.

Президент Володимир Зеленський говорив, що військова активність РФ спрямована на те, щоб під час переговорів для розв'язання конфлікту на Донбасі створити атмосферу загрози й тиску.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що на кордоні з Україною його держава не зібрала велику кількість сил. Спікер додав, що "ніхто не збирається рухатися до війни".