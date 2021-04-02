Україна поскаржилася Радбезу ООН на дії Путіна

Після того, як Російська Федерація розпочала активно нарощувати свою військову присутність на Донбасі, Україна направила скаргу до Радбезу ООН.
Україна поскаржилася до Радбезу ООН на загострення ситуації на окупованому Донбасі, а також на нарощування військової присутності біля українського кордону, повідомляє місія України в ООН у Twitter у п'ятницю, 2 квітня.
У місії впевнені, що тиск на РФ дозволить припинити нагнітання ситуації.
"Поінформували партнерів-членів РБ ООН щодо загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях та на кордоні з Україною. Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля і тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання", - сказано в заяві.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 26 березня висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових в результаті загострення Росією конфлікту на Донбасі і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти зусиль до збереження режиму перемир'я на сході України.
- 31 березня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Глава української делегації Леонід Кравчук запропонував досягти домовленостей про нове перемир'я з 1 квітня. Однак російська сторона не підтримала дану ініціативу.
- За словами спікера делегації Києва в ТКГ Олексія Арестовича, росіяни заявили, що вжитих заходів достатньо для домовленостей щодо перемир'я на Донбасі, тоді як в нових заходах немає необхідності.
Автор: Катерина Трохимчук