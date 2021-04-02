Україна поскаржилася Радбезу ООН на дії Путіна

У Радбез ООН Україна направила скаргу / Reuters

Україна поскаржилася до Радбезу ООН на загострення ситуації на окупованому Донбасі, а також на нарощування військової присутності біля українського кордону, повідомляє місія України в ООН у Twitter у п'ятницю, 2 квітня.

У місії впевнені, що тиск на РФ дозволить припинити нагнітання ситуації.

"Поінформували партнерів-членів РБ ООН щодо загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях та на кордоні з Україною. Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля і тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання", - сказано в заяві.

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