Україна різко звернулася до НАТО і оголосила про зміну планів щодо співпраці з Альянсом

У НАТО повинні виконати обіцянку, яку давали Україні ще у 2008 році - Кулеба / УНІАН

Відтепер Україна не просить, а вимагає від колективного блоку безпеки Заходу надання плану дій щодо членства в НАТО. Після саміту у Бухаресті, на якому Україні обіцяли надати ПДЧ, минуло 13 років, проте Альянс свою обіцянку так і не виконав. Київ цінує зусилля Північноатлантичного альянсу, однак ситуація в напрямку інтеграції української держави до НАТО повинна змінитися. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Київ поміняв тактику у співпраці з НАТО. Протягом тринадцяти років після рішення на Бухарестському саміті, згідно з яким Україна і Грузія приєднаються до Альянсу, співпраця з блоком посилилася, проте в питаннях інтеграції прогресу немає.

"Тактика змінилася з однієї простої причини. У 2008 році на саміті НАТО у Бухаресті було прийнято рішення, де написано: "Україна і Грузія будуть членами НАТО, доручаємо міністрам МЗС країн-членів НАТО розглянути питання надання Україні та Грузії ПДЧ". З 2008 року для виконання цього рішення НАТО не зробило нічого від слова взагалі. Минуло 13 років, за які дуже поглибилася взаємодія з НАТО. НАТО надавало і надає принципову підтримку в боротьбі з російською агресією. Ми цінуємо цю підтримку. Але саме в питанні ПДЧ за 13 років нуль дій", - пояснив Кулеба.читайте такожЗеленський оголосив Байдену про нову ініціативу Києва щодо вступу України до НАТО

За його словами, Україна на наполягає, щоб державу в терміновому і негайному порядку прийняли до НАТО. Однак Київ каже про те, що Альянс повинен дати політичний сигнал українській державі і виконати обіцянку, яку було дано ще у 2008 році. Якщо в блоці безпеки Заходу не хочуть бачити Україну, то український народ повинен про це почути.

"Ми кажемо: дайте політичний сигнал, виконайте власну обіцянку, дану нам 13 років тому. Тим більше що за цей час прогрес у реформуванні ЗСУ, в реформах дуже вагомий. Якщо відповідь Альянсу буде "ні", то український народ повинен це почути, і ми повинні змінити свою політику. Але я переконаний, що Україна буде членом НАТО. Ми пройдемо цей шлях. Тому що це і в інтересах НАТО, щоб Україна була членом. Все чого ми хочемо - зрушити з місця (питання перспективи України до НАТО, - ред.)", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Інтеграція України до НАТО

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що незважаючи на відсутність України на саміті НАТО, який пройде 14 червня у Брюсселі, українській владі пообіцяли, що на заході буде розглянуто питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

У НАТО заявляли, що блок безпеки бачить Україну і Грузію в Альянсі. Але це станеться тільки тоді, коли настане час.

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті у Брюсселі. Наразі серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу щодо цього питання.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що на саміті держави обговорять співпрацю з Україною і Грузією, а також розглянуть питання, пов'язані з погрозами Росії і Китаю.