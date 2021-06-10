Україна різко висловилася про "наїзд" Путіна на ініціативу Зеленського щодо корінних народів

Дмитро Кулеба висловився про "наїзд" Володимира Путіна на законопроєкт, внесений Володимиром Зеленським / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував "наїзд" президента Російської Федерації Володимира Путіна на проєкт закону про корінні народи, який український лідер Володимир Зеленський подав до Верховної Ради.

Російське керівництво займається маніпуляціями щодо українських законодавчих ініціатив, розповів очільник МЗСу РБК-Україна.

Чиновник підкреслив, що наші ініціативи у законодавчій сфері відповідають міжнародному праву.

"Керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав національних меншин та корінних народів РФ, а не маніпуляціями щодо українських законодавчих ініціатив... ", – заявив член Кабміну.

Кулеба додав, що РФ продовжує застосовувати репресії проти кримських татар, які живуть у захопленому росіянами Криму.

читайте такожУ МЗС розповіли, що Україна готує Росії через анексію КримуНагадаємо, Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради проєкт закону Про корінні народи України. У документі статус корінних народів України пропонують надати кримським татарам, кримчакам та караїмам (сформувалися у Криму).

Володимир Путін на початку червня стверджував, що законопроєкт Зеленського передбачає виключення росіян з переліку корінних народів України. Через законодавчу ініціативу глава Росії порівняв нашу країну з нацистською Німеччиною – стверджував, що громадян хочуть розділити на сорти.