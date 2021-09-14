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Україна знову дозволить вивозити ліс-кругляк: Рада має намір ухвалити рішення на вимогу ЄС

14 вересня 2021, 16:50

Створення ринку деревини ліквідує загрози для лісового фонду та бізнесу України, вважають у Держлісагентстві.

Ліси в Україні
Ліси в Україні можуть знову відправити на експорт / УНІАН, Янош Немеш

Верховна Рада вже до кінця 2021 року може ухвалити закон про ринок деревини, на базі якого буде скасовано заборону на вивезення лісу з території України. У Держлісагентстві не бачать проблем для держави - сьогодні вже немає загрози експорту нелегально заготовленої деревини. Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець.

У інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що закон, який дозволяє скасувати мораторій на експорт лісу з країни, може бути прийнято Радою до кінця поточного року. Загроз для держави у цій ситуації, на його думку, немає.

"Я прогнозую, що до кінця року закон про ринок деревини буде прийнято. Я не бачу великих загроз ні з точки зору збереження лісового фонду, ні з точки зору захисту і підтримки українського бізнесу", - вважає Болоховець.

За словами чиновника, Україна вже працює за європейськими цінами, тому серйозного ажіотажу з боку експортерів навряд чи варто очікувати.

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читайте такожБоротьба за ліси в Україні та масштабне залісення: Зеленський готує нове засідання РНБОБолоховець підкреслив, що якщо раніше український ринок лісу представляв інтерес з боку іноземців через дешеву незаконно заготовлену деревину, то відтепер ситуація повністю змінилася.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Європейській комісії заявили, що ЄС здобув перемогу в арбітражі з Україною щодо заборони експорту лісу-кругляка. У Брюсселі підкреслили, що відтепер Київ повинен скасувати рішення, яке було ухвалено у 2015 році.

У березні 2021 року заступник міністра економіки Тарас Качка казав, що Україна може скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка, який було впроваджено на 10 років. Однак заборону можуть зняти тільки для країн Євросоюзу і після того, як Київ забезпечить прозорі правила гри на внутрішньоукраїнському ринку.

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