Україна стрімко мчить до НАТО: Зеленський дав термінове доручення Кабміну, МЗС, СБУ і Міноборони

Зеленський доручив посилити роботу зі вступу України до НАТО / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запустив рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня 2021 року, згідно з яким Кабінет міністрів, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Служба безпеки України та інші органи влади повинні реалізувати низку невідкладних заходів, спрямованих на посилення підготовки до інтеграції України у НАТО.

У тексті указу глави держави під №307/2021 йдеться про те, що виконання всіх доручень президента мають наблизити Україну до євроатлантичної інтеграції.

Що доручив президент

Кабінет міністрів України протягом 2 місяців повинен перевірити, як виконуються річні національні програми під патронатом Комісії Україна – НАТО, а також вжити відповідних заходів з метою їх більш ефективної реалізації. Уряд має вивчити питання створення спеціальних підрозділів з євроатлантичної інтеграції в органах влади.

Кабмін протягом 3 місяців повинен вивчити механізми переходу сектора національної системи безпеки і оборони на стандарти Північноатлантичного альянсу. Слід забезпечити перехід на модернізовану систему закупівель в оборонній сфері.

Міністерство оборони має провести роботу щодо призначення військового делегата Місії України при Північноатлантичному альянсі.

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Спільно з МЗС, Держспецзв'язку, СБУ, державною розвідкою та іншими органами державної влади, Міноборони має протягом 3 місяців узгодити з Альянсом питання співпраці. Йдеться про участь українських військових у місіях колективного блоку безпеки.читайте такожВступ до НАТО і ЄС - вільне право України: у Кремлі несподівано прийняли курс Києва на Захід

Службі безпеки України доручається продовжувати реформу спецслужби і підготувати зміни, спрямовані на модернізацію закону про державну таємницю.

В указі підкреслюється, що в документі присутні кілька доручень під грифом "таємно". Реалізація таких доручень повинна посприяти інтеграції України до НАТО.

Інтеграція України до НАТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня під час телефонної розмови з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував Вашингтону створити чіткий і покроковий план інтеграції України до Північноатлантичниого альянсу. Згідно з ініціативою українського гаранта, план повинен бути прив'язаний до календарних дат.

14 червня Зеленський звернувся до Байдена з проханням конкретно відповісти на питання про те, чи бачать на Заході Україну як державу НАТО у найближчій перспективі, і коли Київ зможе отримати ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.

Після саміту Альянсу 14 червня в організації сказали, що Україну приймуть до НАТО на підставі ПДЧ. Однак конкретних термінів названо не було.

Президент США Джо Байден пізніше уточнив, що Україна наразі не готова до вступу у НАТО. Головною перешкодою, на його думку, є корупція.

7 липня в Північноатлантичному альянсі заявили, що конкретних вимог щодо подання ПДЧ немає. Це рішення політичного, а не технічного характеру. Київ повинен також враховувати готовність НАТО прийняти Україну.