Україна указом Зеленського вдарила санкціями по Криму і "ДНР" у Франції

Зеленський заблокував активи "неприбуткових організацій" окупованих Криму та ОРДО на території України / Getty

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запустив санкції Ради національної безпеки і оборони щодо так званих "представництв" бойовиків "ДНР" і окупованого Криму на території Франції. Санкції діятимуть протягом 3 років.

Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, до санкційних списків потрапила низка неприбуткових організацій, розташованих на території Франції.

Які організації "ДНР" і "Криму" потрапили під санкції

Так званий "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції";

"Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції";

"Асоціація Франція - Крим";

Фізичні особи, які потрапили під санкції

Фаяр Жераль-Юбер - засновник "офіційного репрезентаційного центру Донецької народної республіки у Франції"

Неан Крістель - представник "Міжнародного прес-центру Doni".

Які застосовуються заходи

Активи вищевказаних організацій та фізичних осіб на території України будуть заблоковані на три роки. При цьому капітали, які можуть бути на території української держави, за межі країни вони вивести не зможуть. Виконання всіх фінансових та економічних зобов'язань на термін застосування санкцій припиняється.

Санкції України

Президент України Володимир Зеленський 24 червня підписав указ щодо впровадження санкцій РНБО проти російських чиновників і бізнесменів, яких вважають оточенням глави РФ Володимира Путіна. Йдеться про олігархів братів Ротенбергів, Олега Дерипаску, голову Росгвардії Віктора Золотова, голову Газпрому Олексія Міллера та інших представників політичної та бізнес-еліти Росії.

23 липня президент Зеленський підписав указ про санкції щодо компанії Wildberries та її власниці - Тетяни Бакальчук, яка є найбагатшою жінкою Росії. Стан бізнесвумен оцінюється в 13 мільярдів доларів США. Під обмеження потрапили ще 5 фізичних осіб, пов'язаних з компанією.