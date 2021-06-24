Україна указом Зеленського вдарила санкціями по оточенню Путіна

Зеленський запустив рішення РНБО про санкції 24 червня / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запуск рішення РНБО, яке передбачає впровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб. У списках опинилися чиновники і бізнесмени, яких вважають оточенням російського глави держави Володимира Путіна. Серед них брати Ротенберги, Олег Дерипаска, Віктор Золотов, Олексій Міллер і Олександр Жаров.

Як повідомляється на сайті глави держави, указ президента № 266/2021 передбачає блокування активів вищевказаних осіб на території України із забороною на виведення капіталів за межі української держави.

Оточення Путіна в санкційних списках України

Аркадій Ротенберг (бізнесмен)

Борис Ротенберг (бізнесмен)

Олег Дерипаска (бізнесмен)

Олексій Міллер - очільник Газпрому

Олександр Жаров - гендиректор Газпром-Медіа Холдинг

Віктор Золотов - командувач Росгвардії

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Нагадаємо, у четвер, 24 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №264/2021, який запускає прийняте на базі РНБО рішення про продовження строком на 3 роки санкцій проти російських банків та інших фінансових установ. Серед них - Газпром Банк, Сбербанк Росії, а також банківські установи так званих "ДНР" і "ЛНР".

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