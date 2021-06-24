Україна указом Зеленського вдарила санкціями по оточенню Путіна

До списків РНБО потрапили одні з найвпливовіших чиновників і бізнесменів Росії.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запуск рішення РНБО, яке передбачає впровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб. У списках опинилися чиновники і бізнесмени, яких вважають оточенням російського глави держави Володимира Путіна. Серед них брати Ротенберги, Олег Дерипаска, Віктор Золотов, Олексій Міллер і Олександр Жаров.
Як повідомляється на сайті глави держави, указ президента № 266/2021 передбачає блокування активів вищевказаних осіб на території України із забороною на виведення капіталів за межі української держави.
Оточення Путіна в санкційних списках України
- Аркадій Ротенберг (бізнесмен)
- Борис Ротенберг (бізнесмен)
- Олег Дерипаска (бізнесмен)
- Олексій Міллер - очільник Газпрому
- Олександр Жаров - гендиректор Газпром-Медіа Холдинг
- Віктор Золотов - командувач Росгвардії
Термін дії санкцій - 3 роки.читайте такожЗеленський вдарив санкціями по російських ЗМІ
Нагадаємо, у четвер, 24 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №264/2021, який запускає прийняте на базі РНБО рішення про продовження строком на 3 роки санкцій проти російських банків та інших фінансових установ. Серед них - Газпром Банк, Сбербанк Росії, а також банківські установи так званих "ДНР" і "ЛНР".
Санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса
- РНБО 18 червня ухвалила рішення про запуск санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб, серед яких опинилися бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, обмеження щодо Фірташа впроваджені через його титановий бізнес і постачання сировини для потреб російських військових підприємств.
- Санкції проти Фукса, як уточнив Данілов, пов'язані з діяльністю компанії Голден Деррік.
- Адвокат Фірташа Ленні Девіс сказав, що бізнесмен не згоден зі звинуваченнями, а про рішення РНБО він не був проінформований.
- Фукс заперечує свою причетність до Голден деррік і планує судитися з секретарем РНБО Даніловим.
- 24 червня президент Зеленський підписав указ про запуск рішення РНБО, після чого активи Фірташа і Фукса на території України заблокували.