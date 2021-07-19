Україна у ЄС або напад Росії: Зеленський різко закликав Європу зробити вирішальний крок

Брюссель має показати "залізну підтримку" планів України щодо вступу до Євросоюзу, сказав Володимир Зеленський.
Якщо Європейський Союз не продемонструє серйозного ставлення до планів України, а також Грузії та Молдови щодо євроінтеграції, то Росія покаже свою військову силу біля кордонів трьох держав. У такому випадку небезпека загрожуватиме вже всій Європі. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський.
Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, під час Батумської міжнародної конференції гарант сказав, що на ЄС очікують проблеми. За його словами, в такому випадку дехто (очевидно, мова йде про Росію, - ред.) покаже військову силу біля кордонів України, Грузії та Молдови, і тоді ситуація перетвориться на загрозу вже для всієї Європи.читайте такожМайже 75% українців рвуться до Євросоюзу: КМІС показав, як виглядав би референдум щодо Європи
"Якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не тільки для наших трьох країн, а й для всього континенту...", - підкреслив Володимир Зеленський.
Вступ України до Євросоюзу
- Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 липня, під час конференції у Батумі сказав, що Україна працює над тим, щоб держава приєдналася до ЄС, однак російська агресія блокує такі устремління. При цьому він закликав Європу проявити рішучість у питаннях майбутнього євроінтеграції України, Грузії та Молдови. Гарант нагадав, що країни втратили частину своєї території через свій геополітичний вибір.
- Україна, Грузія і Молдова за підсумками саміту у Батумі підписали спільну декларацію, в якій зазначено, що держави розглядають можливість подачі заявок на вступ до Євросоюзу на підставі статті 49 Договору про ЄС.