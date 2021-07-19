Україна у ЄС або напад Росії: Зеленський різко закликав Європу зробити вирішальний крок

Зеленський попередив ЄС про небезпеку у тому випадку, якщо Брюссель не підтримає євроінтеграцію України, Грузії та Молдови / УНІАН

Якщо Європейський Союз не продемонструє серйозного ставлення до планів України, а також Грузії та Молдови щодо євроінтеграції, то Росія покаже свою військову силу біля кордонів трьох держав. У такому випадку небезпека загрожуватиме вже всій Європі. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, під час Батумської міжнародної конференції гарант сказав, що на ЄС очікують проблеми. За його словами, в такому випадку дехто (очевидно, мова йде про Росію, - ред.) покаже військову силу біля кордонів України, Грузії та Молдови, і тоді ситуація перетвориться на загрозу вже для всієї Європи.читайте такожМайже 75% українців рвуться до Євросоюзу: КМІС показав, як виглядав би референдум щодо Європи

"Якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не тільки для наших трьох країн, а й для всього континенту...", - підкреслив Володимир Зеленський.

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