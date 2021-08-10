Україна в ООН закликала Росію припинити агресію і зробила заяву щодо Чорного та Азовського морів

Україна закликала Росію не перешкоджати проходженню кораблів у Чорному та Азовському морях / УНІАН

Росія повинна припинити реалізацію дій, спрямованих на блокаду проходу кораблів у Чорному та Азовських морях. Слід забезпечити транзитний проходження суден, включаючи гарантії безпеки на морях. Москва повинна припинити агресію щодо Києва і відновити територіальну цілісність України.

Як зазначено у заяві постійного представництва України при Організації об'єднаних націй, українська держава акцентує увагу на тому, що Росія всупереч чинним міжнародним правовим нормам перешкоджає судноплавству комерційних суден, які прямують до українських портів і назад. Також росіяни блокують рух морських кораблів, які ходять під різними прапорами.

Київ закликає Москву відновити територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

"Росія не повинна перешкоджати транзитному проходженню через міжнародну протоку. Росія повинна припинити агресію проти України і відновити повагу до суверенітету і цілісності до України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначено в заяві.

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читайте такожКонтрудар України і НАТО по Росії у Чорному морі: у ВМС зробили попередження МосквіУ заяві підкреслюється, що Україна стурбована міжнародною злочинністю, морським піратством і торгівлею людьми. Подібні явища - це загроза глобальній безпеці і стабільності в регіоні.

Ситуація з есмінцем Великобританії у Криму

У Міноборони Росії 24 червня заявили про те, що російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку британського есмінця Defender. Корабель ВМС Великої Британії слідував чорноморською акваторією за 12 кілометрів від окупованого РФ Криму. У військовому відомстві казали, що бомбардувальник Су-24М запустив попереджувальне бомбометання за курсом проходження корабля.

В Україні заявили, що такі дії Москви показують наміри Росії зміцнити свій вплив у Чорному та Азовському морях. Київ в таких умовах закликав зміцнити співпрацю з Північноатлантичним альянсом.

У Британії, втім, не підтвердили заяву Росії про те, що було відкрито вогонь і обстріляно есмінець. У Лондоні заявили, що корабель Великобританії нічого не порушував і пересувався в міжнародно визнаних територіальних водах України.

В оборонному відомстві Росії пізніше назвали есмінець Defender "жирної ціллю для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту", і закликали британців не відправляти свої кораблі до Криму.

У МЗС РФ пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля або самої цілі у тому випадку, якщо судна інших держав наблизяться до захопленого Криму.