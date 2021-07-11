Україна виконала всі вимоги для вступу до НАТО, потреби в ПДЧ немає - Волкер

Волкер заявив, що Україна виконала всі вимоги для вступу в НАТО / Reuters

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) Україні не принесе користі, бо країна вже досягла всіх вимог для вступу в Альянс, заявив колишній спецпредставник Держдепу США в Україні і дипломат Курт Волкер.

В інтерв'ю виданню "НВ" Волкер пояснив, що план дій щодо членства був створений для того, щоб допомогти іншим країнам досягти готовності до вступу в НАТО.

До цього плану входить: національні плани щодо наближення до стандартів НАТО, програми обмінів, тренінги та підготовки військових. Їх усіх Україна вже виконала, тому потреби в ПДЧ немає.

Країни-члени НАТО, на думку колишнього спецпредставника Держдепу США в Україні, використовують ПДЧ для України швидше як перешкоду.

"Що б я хотів бачити, так це те, що США та інші країни-учасниці Альянсу визначили, яким повинен бути подальший шлях до НАТО для України, замість того, щоб обговорювати, потрібен ПДЧ чи ні", — стверджує Волкер.

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Він додав, що у 1999 році він був одним з тих, хто працював над чорновим варіантом документа ПДЧ. Через це у нього особлива думка з цього приводу.

Інтеграція України до НАТО

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті в Брюсселі. На цей момент серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу з цього питання.

14 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден повинен чітко відповісти на запитання, чи бачать на Заході Україну в НАТО, і коли Київ отримає ПДЧ.

Після саміту Північноатлантичного альянсу, який пройшов 14 червня, в НАТО сказали, що Україна інтегрується до блоку безпеки заходу на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Києву нададуть такий план, в організації не уточнили.

Детальніше про шанси України вступити до НАТО можете дізнатися у сюжеті ТСН:

Президент США Джо Байден сказав, що Україна на цей момент не готова до вступу в НАТО. Головним каменем спотикання американський президент назвав корупцію.