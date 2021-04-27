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Україна висилає російського консула з Одеси

27 квітня 2021, 13:15
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Україна висилає російського консула з Одеси у відповідь на те, що Москва вислала українського дипломата.

МЗС України
Україна висилає російського консула з Одеси / УНІАН

Міністерство закордонних справ України оголосило консула Росії в Одесі небажаною особою для перебування в країні, він повинен виїхати до 30 квітня. Це відповідь на те, що Москва вислала українського дипломата.

У МЗС України знову висловили протест у зв'язку з тим, що вчора російська сторона оголосила persona non grata співробітника посольства України в Москві. Цей крок розцінюється як продовження антиукраїнської кампанії.

"Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, які виходили б за межі його дипломатичних і консульських функцій", — повідомили в МЗС і звинуватили Росію в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини і постійної дипломатичної практики.

У відповідь МЗС України оголосив консула генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він повинен покинути країну до кінця дня 30 квітня 2021 року.

"У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь", - додали у МЗС.

Зазначимо, напередодні у МЗС Росії заявили, що Україна пішла на "недружній" крок.

Російська сторона незадоволена тим, що Україна ухвалила рішення вислати її дипломата.

За даними міністерства, у відповідь на "недружні дії" персоною нон грата оголошено співробітника посольства України в Росії.

У МЗС додали, що українському дипломату запропонували покинути російську територію до кінця п'ятниці, 30 квітня.

Дипломатичний скандал між Україною і РФ - про що йшлося раніше:

  • 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
  • У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
  • До українського дипломата були застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права - його вислали з країни.
  • У відповідь на це Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, йому дали 72 години.

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