"Українці – це наші люди": Лукашенко заявив про небажання розривати відносини з Києвом

Лукашенко не хоче розривати торговельні відносини з Україною / УНІАН

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в ході візиту на підприємство Білоруськалій заявив, що республіка не має наміру розривати економічні зв'язки з Україною. Також глава держави назвав українців "нашими людьми".

"Українці – це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях будемо ставитися по-людськи до цих людей, як би себе там не позиціював ваш Президент (Володимир Зеленський – ред.)", – йдеться в повідомлення на сайті президента Білорусі.

Також глава держави заявив, що, "попри позицію українського керівництва", Мінськ веде діалог з Києвом про те, "щоб не порвати економічні відносини" і думає про розвиток співпраці між країнами. При цьому президент Білорусі вважає, що "Україна – житниця Радянського Союзу", яка потребує величезної кількості мінеральних добрив.

Нагадаємо, раніше Лукашенко зазначив, що його політичні відносини з українською владою знаходяться на низькому рівні, оскільки з території України до Білорусі постачають бойовиків та зброю. Лукашенко стверджував, що намагався підтримувати добрі "батьківські" відносини з президентом України.

Зазначимо, останнім часом президент Росії Володимир Путін неодноразово називав українців і росіян "одним народом, єдиним цілим" – спочатку він зробив це в ході великої пресконференції, а після схожу заяву зробив у своїй статті, присвяченій Україні.

Своєю чергою колишній представник фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, який "нерівно дихає" до Олександра Лукашенка, похвалив і господаря Кремля – йому дуже сподобалася стаття Путіна про українців. Разом з тим, згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", тезу Путіна про "один народ" підтримують понад 41% українців.