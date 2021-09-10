"Українці нам братній народ": Лавров заявив про готовність Росії до відновлення відносин з Україною

Лавров заявив про готовність РФ "спілкуватися" з Україною / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив "сенсаційну" заяву. Він заговорив про відносини двох "братніх" народів - Росії та України.

Лавров заявив, що Росія готова відновити відносини з Україною. Більш того, за його словами, російська сторона "постійно підкреслює свою готовність".

"Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю", - такий вислів він оприлюднив на форум "Вся Росія-2021".

Крім того, Лавров згадав і про відносини із Заходом. Він зазначив, що Росія готова в будь-який момент, "хоч завтра", відновлювати відносини з Європою. Однак поки, як висловився Лавров, Москва не бачить впевненості в такому партнерстві.

читайте такожНіцой розповіла, навіщо і для кого Путін написав статтю про УкраїнуНагадаємо, 13 липня була опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь вибухнув наріканнями - у Путіна є час для написання статей про Українську державу, проте немає можливості провести зустріч на вищому рівні.