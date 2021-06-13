УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Українці в небезпеці": Єрмак пояснив, чому країні терміново потрібна "парасолька" НАТО

13 червня 2021, 13:50

Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу, сказав очільник Офісу президента.

Єрмак
Єрмак пояснив, чому країні терміново потрібна "парасолька" НАТО / УНІАН

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.

В інтерв'ю la Repubblica Єрмак нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм потрібна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО".

Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу, додав він.

Інтеграція України в НАТО

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що попри на відсутність України на саміті НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, українській владі пообіцяли, що на заході буде розглянуто питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

У НАТО заявляли, що блок безпеки бачить Україну і Грузію в Альянсі. Але це станеться тільки тоді, коли настане час.

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті в Брюсселі. На цей момент серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу з цього питання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на саміті держави обговорять співпрацю з Україною та Грузією, а також розглянуть питання, пов'язані з погрозами Росії та Китаю.

НАТО новини України Андрій Єрмак
Зараз ви переглядаєте новину «"Українці в небезпеці": Єрмак пояснив, чому країні терміново потрібна "парасолька" НАТО». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Вчені розповіли, які пекучі спеції допоможуть спалити вісцеральний жирВчені розповіли, які пекучі спеції допоможуть спалити вісцеральний жир Гороскоп на 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісниківГороскоп на 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісників Помер відомий український хореограф Григорій ЧапкісПомер відомий український хореограф Григорій Чапкіс Соліст СКАЙ Олег Собчук розповів, як поборов алкоголізмСоліст СКАЙ Олег Собчук розповів, як поборов алкоголізм Надя Дорофєєва майже без одягу влаштувала дівочу вечірку з подругами і ДантесомНадя Дорофєєва майже без одягу влаштувала дівочу вечірку з подругами і Дантесом

Останні новини

20:12

Якого числа День батька 2021 і як вітають

20:10

"Чоловіки повинні бути уважні": лікар звернув увагу на небезпеку популярного напою Відео

19:53

Названо 5 повсякденних звичок, які скорочують життя в середньому на 10 років Відео

19:51

ЗМІ назвали головних претендентів на посаду прессекретаря Зеленського

19:45

Україна вступить до НАТО: Альянс дав обіцянку Києву щодо ПДЧ Відео

Реклама
19:33

Що ховається під вишиванкою "свого сучого сина" Погляд

19:33

Названі найгірші і найкращі сніданки для здоров'я кишечника Відео

19:27

Google Chat і Workspace стали доступні всім користувачам

19:08

Потужний вибух у Новосибірську: злетів у повітря резервуар з паливом, є постраждалі Відео

19:03

Україна увійшла в зелену зону за критеріями Євросоюзу: що очікувати туристам Відео

19:00

Рак нирки: менш відома ознака уві сні, що попереджає про ризик Відео

18:54

В iPhone 12 знайшли секретну можливість, про яку Apple ніколи не розповідала Відео

18:36

Росія розширює торгівлю в Україні: відкриються десятки супермаркетів країни-агресора

18:34

Гороскоп на завтра 15 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальні справи, побачення та зміцнення дару Відео

18:30

У Києві змінили графік масової вакцинації від COVID-19: назвали нові дати Відео

18:25

На Україну налетить різке похолодання і небезпечна аномалія Відео

18:17

Як заснути: чотири головних рекомендації лікаря, як зробити це легко Відео

17:45

Українські геймери знайшли "зраду" в новому трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Відео

17:20

Протасевич під наглядом силовиків розповів про свої шрами на руках і побиття в СІЗО Відео

17:07

"Дайте нам чітку відповідь": Зеленський закликав Байдена і США прийняти рішення щодо України і НАТО Відео

Реклама
17:03

Путін пояснив, навіщо "танцював з мечем" біля українських кордонів Відео

17:00

Бульбашка чи економічне зростання: чому в Україні стрімко дорожчає нерухомість

16:36

Від автобуса нічого не залишилося: українці потрапили в страшну аварію в Румунії, багато жертв Відео

16:33

Свербить голова: названо п'ять причин Відео

16:32

У месенджері Viber з'явилася нова корисна функція

16:24

У моду на літо 2021 увійшли милі сарафани з 90-х, в які не можна не закохатися Фото Відео

16:16

Злітають вище неба ціни: в Україні подорожчало навчання у вишах

16:08

Унікальна дівчина: китаянка відростила 20-сантиметрові вії і потрапила до Книги рекордів Гіннеса Відео

16:06

Три головні помилки, які точно зіпсують смак і колір борщу Відео

15:38

Немає живого місця: маленьку дівчинку нещадно побила мати на Дніпропетровщині Відео

15:35

Актор Михайло Боярський висміяв збірну Росії і похвалив Україну

15:28

Порошенко підбирається до Зеленського: за кого сьогодні голосували б українці Відео

15:24

Названо два "садових" тренування, що знижують тиск Відео

15:17

Деяким викладачам "університету Зеленського" хочуть платити $4000 зарплати

15:15

Чому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задарма

15:14

Майстерня "дев'ятка" від Ярмоленка у ворота Нідерландів може стати найкращим голом туру на Євро-2020 Відео

14:35

У Петербурзі російська поліція відібрала прапор України у фаната Відео

14:27

"Велике будівництво" Зеленського розпочало благодійний ремонт площі перед Оперним театром у Києві

14:26

Кіровоградщину завалило аномальним градом, люди скаржаться на "помсту природи" Фото Відео

14:15

Чоловік впав з верхньої полиці в поїзді і помер: чому важливо користуватися ременями Відео

Реклама
13:46

В'ятрович зірвав рішення щодо озвучення українською мовою через "агента русского мира" Потураєва

13:26

Сезонні фрукти та овочі в Україні: чому так дорого коштують і чи чекати подешевшання Відео

12:47

Адвокат називає звинувачення НАБУ проти президента МАУ Євгена Дихне абсурдними

12:43

На зміну снігу та грозам в Україну йде тепло: синоптик дала прогноз на тиждень Відео

12:39

Україна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас Відео

12:02

Магнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережити Відео

12:00

Вчені дізналися, які тренування можуть повністю позбавити людину рухливості Відео

11:55

Тонув під байдужі погляди дорослих: у Запоріжжі трагічно загинув підліток Відео

11:38

У Раді зареєстровано законопроєкти проти корупції у будівництві

11:22

Чи можна схуднути, не підраховуючи калорії: експерт дав відповідь Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти