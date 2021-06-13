"Українці в небезпеці": Єрмак пояснив, чому країні терміново потрібна "парасолька" НАТО

Єрмак пояснив, чому країні терміново потрібна "парасолька" НАТО / УНІАН

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.

В інтерв'ю la Repubblica Єрмак нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм потрібна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО".

Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу, додав він.

Інтеграція України в НАТО

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що попри на відсутність України на саміті НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, українській владі пообіцяли, що на заході буде розглянуто питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

У НАТО заявляли, що блок безпеки бачить Україну і Грузію в Альянсі. Але це станеться тільки тоді, коли настане час.

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті в Брюсселі. На цей момент серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу з цього питання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на саміті держави обговорять співпрацю з Україною та Грузією, а також розглянуть питання, пов'язані з погрозами Росії та Китаю.